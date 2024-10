Expertos, gestores y empresas abordarán en ExpoDeca 2024 el impacto social del deporte

La audiencia interesada ya puede formalizar su inscripción en este foro, en el enlace https://www.rockthesport.com/es/evento/8-congreso-de-gestion-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte-en-canarias-2024. VIII Congreso ACAGEDEEl Congreso de (ACAGEDE) reúne a los profesionales del sector en Canarias. Allí estarán diferentes CEOs de empresas que desarrollan su actividad en este ámbito, junto a especialistas, expertos y técnicos de la administración de alto nivel, además de los principales responsables en la gestión del deporte en Canarias.Los ponentes y participantes en los debates incorporan asimismo a una importante representación de invitados procedentes de destacadas organizaciones nacionales.En su octava edición, el congreso se celebra bajo el lema La relevancia del ecosistema deportivo en la sociedad actual. Los temas a debatir durante los dos días del programa se distribuyen en tres grandes bloques: Deporte y turismo, Deporte y salud y Deporte y su práctica habitual.En el área de Deporte y turismo, centrarán las intervenciones asuntos como la organización de eventos deportivos con capacidad de atracción turística, el futuro del mercado turístico deportivo, la conexión del desarrollo urbanístico y de infraestructuras deportivas en la creación de destinos atractivos y la importancia del establecimiento de estrategias para propiciar su promoción.En el apartado de Deporte y salud se incidirá en la relevancia de la práctica deportiva en la Salud, pero también la su influencia en el desarrollo social y económico, con la presentación de varios casos de éxito en el impulso de la actividad física para la Salud.En el bloque de contenidos englobados bajo el epígrafe Deporte y su práctica habitual, los grandes temas serán las estrategias adecuadas para el desarrollo de la actividad física y el deporte en la sociedad, la innovación en este campo y la importancia de afrontar las consideraciones éticas en un escenario de igualdad.El congreso de ACAGEDE incluye en su programa una noche muy especial: la del 14 de noviembre, con la celebración del acto de entrega de reconocimientos a la gestión deportiva en Canarias, que impulsa la propia Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte. Es también la octava edición de estos premios, consolidados en el calendario para los profesionales del sector.Un congreso abierto al públicoLa celebración del gran encuentro impulsado por ACAGEDE se concibe como un punto de conexión entre los profesionales de la gestión deportiva pública y privada, pero también para la audiencia interesada en este ámbito (más aún en el marco de una gran feria como ExpoDeca 2024).ExpoDeca se convierte en el marco idóneo para la celebración del congreso de ACAGEDE, por cuanto allí se presenta una fotografía de la actualidad del sector del deporte en Canarias, en un ambiente que invita a su práctica y que propicia también intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesionales y expertos. Además, ante un público con especial interés en el ámbito deportivo y con una amplia exposición de productos y servicios actualmente en el mercado.ExpoDeca 2024Entidades públicas y privadas, instituciones académicas y escuelas, federaciones y clubes, marcas y especialistas participan en ExpoDeca, que se convertirá este otoño en la primera gran feria del deporte en las islas: un foro diseñado para la exposición de todo el sector en el archipiélago, el disfrute de un público aficionado a su práctica, las exhibiciones y competiciones en distintas modalidades y el intercambio de conocimientos entre expertos como los de ACAGEDE.ExpoDeca está promovida por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y organizada por el Cabildo de Gran Canaria e Infecar Feria de Gran Canaria. El acceso a la feria será gratuito para el público, así como la participación en las actividades (previa inscripción).Toda la información sobre el evento y las inscripciones para participar como expositor está disponible en la web expodeca.es. La organización de ExpoDeca continúa trabajando en el programa previsto, con una relación de expositores ya confirmados, en un proceso de inscripción que continúa abierto para instituciones, entidades y empresas interesadas. El trámite se puede formalizar en la web oficial del evento, expodeca.es, en donde se irá ampliando la información relevante en lo sucesivo.

PROGRAMA

VIII Congreso de la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte (ACAGEDE)

DÍA 1: JUEVES 14 NOVIEMBRE 2024

9:00 horas. Bienvenida y recogida de acreditaciones.

9:30 horas. Inauguración y apertura oficial del Congreso.

Presenta: Noemí Rodríguez, presidenta de ACAGEDE.

DEPORTE Y TURISMO

10:00-10:40 horas. Ponencia 1: Tejiendo eventos deportivos sostenibles: Deporte, turismo y economía en armonía.

Ponente: Jesús García, CEO de RPM Sports.

10:45-11:30 horas. Tertulia 1: Visión 2030, el futuro del mercado turístico deportivo.

Modera: José Luis Echevarría, presidente de Activa Canarias. Intervienen: Inmaculada de Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, y Maurici Carbó, de Sports Tourism and Consulting y organizador de Fitur Sports.

11:30-12:00 horas. Descanso. Coffee break.

12:00-12:45 horas Mesa redonda 1: Urbanismo e infraestructuras deportivas: creando destinos turísticos atractivos.

Modera: Flora Pescador, profesora de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Intervienen: Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; M. Nieves Estévez, gerente del Consorcio turístico Maspalomas GC, y Pere Granados, alcalde de Salou.

12:45-13:30 horas Mesa redonda 2: Alianzas para promover destinos turísticos deportivos

Modera: Néstor Rodríguez, de Evensport. Intervienen: Héctor Fernández, consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote; Antonio Jesús González, gerente de Almería Sports Destination, y Jose Juan Lorenzo, gerente de Promotur Canarias.

13:30-15:00 horas. Descanso. Cocktail.

DEPORTE Y SALUD

15:00-15:40 horas. Ponencia 2: La importancia vital de la actividad física.

Ponente: Alfonso Jiménez, director del Centro de Investigación en Ciencias del Deporte en la Universidad Rey Juan Carlos.

15:45-16:30 horas Tertulia 2: El rol clave de la actividad física en el desarrollo social y económico de nuestra sociedad.

Modera: Ana Gaspar Vallejo, técnica superior de Deportes del Cabildo de Tenerife. Intervienen: Antonio Ramos Gordillo. médico y profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Antonio Jesús Casimiro Angulo, catedrático de universidad y concejal de Deportes de Almería.

16:30-17:00 horas. Descanso. Coffee break.

17:00- 17:45 horas. Mesa redonda 3: Los beneficios psicosociales de la actividad física.

Modera: Eduardo Borque, médico rehabilitador del Servicio Canario de Salud. Intervienen: Esther García Sosa, CEO de Woman Wellness; Aroa Sancho, directora de proyectos de SUPERACCIÓ para Canarias, y Meritxel Lorente, médico especialista en Ginecología y Obstetricia y cooperante en proyectos de ayuda humanitaria.

17:45-18:30 horas. Mesa redonda 4: Experiencias en programas de actividad física para la salud.

Intervienen: Carmen Artiles, coordinadora del grupo de actividad física y salud de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria; Javier Lobato, jefe del servicio de Atención Primaria de la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS; Isaac Rojas, director gerente de Health Space, y Guacimara Martín, directora de la Fundación Lidia García.

21:00 horas. Cena cocktail con entrega de Los VIII Reconocimientos ACAGEDE a la Gestión Deportiva en Canarias 2024.

DÍA 2: VIERNES 15 NOVIEMBRE 2024

DEPORTE Y PRÁCTICA DEPORTIVA HABITUAL

10:00-10:40 horas. Ponencia 3: Juego limpio: Explorando la ética y la igualdad en el deporte.

Ponente: Félix Jordán de Urríes, director general de la Fundación Deporte Joven.

10:45-11:30 horas. Tertulia 3: De la visión a la acción: políticas y estrategias para el desarrollo de la actividad física y el deporte.

Modera: Guillermo Suárez Lamí, técnico superior de deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Intervienen: Ángel Sabroso, viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, y Fernando París Roche, presidente de la Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España, FAGDE.

11:30-12:00 horas. Descanso. Coffee break.

12:00-12:45 horas. Mesa redonda 5: Actividad física 4.0: Innovación y tendencias en la gestión deportiva.

Modera: Alejandro Serrano, consultor en Gestión Deportiva. Intervienen: Manel Valcarce, CEO en la consultoría deportiva Valgo Investment; Claudia Annibaldi, directora de Marketing Technogym, y Edu William, CEO de The Wise Dreams y profesor de Marketing e Innovación en la ULPGC.

12:45-13:30 horas. Mesa redonda 6: El reto de la profesionalización en el sector de la actividad física y el deporte.

Modera: Eva Navarro, presidenta de COLEF Canarias. Intervienen: Vicente Gambau, presidente del Consejo COLEF; Adolfo Ruiz, presidente de la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas (FNEID), y Javier Blanco, presidente de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP).

13:30-14:00 horas. Clausura del Congreso. Cocktail de despedida.