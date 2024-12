La Laguna une competición, formación y valores en la Esports Competition

El mundo de los esports se dieron cita este fin de semana, 14 y 15 de diciembre, en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en Las Mantecas, con la celebración de la Esports La Laguna Competition, un evento que promete mucho más que videojuegos. Este torneo busca posicionarse como un referente en Canarias en la formación, sensibilización y la creación de equipos esports locales, integrando valores educativos en el marco de la creciente industria de los videojuegos, resaltó el edil de Juventud y Educación del Ayuntamiento de La Laguna, Sergio Eiroa, impulsor de la celebración.

Este evento, que forma parte de la red Esports Competition Master League, tiene como objetivo descubrir y potenciar el talento local en los deportes electrónicos, permitiendo a los mejores jugadores de La Laguna representar al municipio a nivel autonómico. Una iniciativa que ya ha involucrado a otros municipios de Canarias como Arrecife, Tinajo, Yaiza, Teguise, Puerto del Rosario, La Oliva y Arucas, consolidándose como una plataforma referente en este campo para la juventud canaria.

Segio Eiroa incidió en el carácter formativo y educativo del encuentro. "Estamos hablando no solo de un torneo, sino de una oportunidad para que nuestros jóvenes disfruten de su pasión por los videojuegos mientras adquieren conocimientos clave sobre el uso responsable de las tecnologías, la accesibilidad, la igualdad y la diversidad. Una herramienta para unir, formar y fomentar valores positivos", indicó.

En el ámbito competitivo, el torneo cuenta con ocho categorías divididas en dos modalidades: individual, con FIFA 25, Clash Royale, Tekken 8 y Super Smash Bros Ultimate; y grupal, con Valorant y League of Legends (equipos de cinco jugadores) y Rocket League y Fortnite (equipos de tres jugadores). Los ganadores competirán por un premio de 1.200 euros, pudiendo gastar dicho importe en equipos y material de las empresas participantes, además de obtener el reconocimiento como representantes de La Laguna en los torneos insulares y autonómicos.

Uno de los aspectos más destacados de la competición es su enfoque educativo, con talleres y charlas formativas diseñadas para sensibilizar y abordar con la juventud su interacción con las nuevas tecnologías y los videojuegos. Elena Díaz, emprendedora, coordinadora de gaming y promotora de Ga 11, experta en videojuegos accesibles, impartirá el taller 'Sensibilización en los videojuegos', que abordará cómo garantizar la inclusión en este sector. Por su parte, Josué Duarte, director de Esports Competition Master League, dinamizador tecnológico y presidente de Toshigame, ofrecerá el taller 'Prevención de las adicciones comportamentales del uso de las tecnologías', promoviendo el uso saludable de los videojuegos y dispositivos digitales.

Además, los asistentes podrán disfrutar este fin de semana de múltiples actividades planificadas para fomentar la interacción y el entretenimiento, como consolas retro para recordar los videojuegos clásicos, actividades físicas con Just Dance, juegos de mesa y talleres creativos como papercraft.

Eiroa puso en valor la red Esports Competition Master League, "que no solo pretende desarrollar competencias competitivas entre la juventud asistente, sino también impactar positivamente en su entorno". Entre sus objetivos destacan el impulso al empleo local, fomentando la creación de equipos de esports profesionales en Canarias; la educación tecnológica mediante talleres sobre streaming, gestión de equipos de esports y uso responsable de las nuevas tecnologías; y la sensibilización social, a través de charlas y talleres. "Un espacio para aprender, desarrollarse y crear conexiones significativas", concluyó el edil.