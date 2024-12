El Cisneros gana con superioridad...y un derbi canario 'como premio'

Tenerife/ Victoria 3-0 ante Club Vóley Palma para acabar la primera vuelta y confirmar su duelo con el CV Guaguas en la Copa del Rey.

Fue una tarde de sacar la calculadora, con todos los seis partidos de la Superliga Masculina disputándose a la vez. En juego estaban los emparejamientos de la Copa del Rey. En el Ríos Tejera, el Cisneros Alter ganó con cierta comodidad al Club Vóley Palma (3-0), aunque los tinerfeños se quedan en octava posición y se medirán al CV Guaguas en los cuartos del Torneo del KO.



Arrancó dominando el cuadro cisnerista, con un parcial inicial de 8-2 que hacía presagiar una tarde más tranquila que muchas de las anteriores. Jugando cómodo en ataque, el grupo de Matías Guidolin siguió funcionando como un reloj y, de la mano de los puntos de Carlos Nieves, Sergio Noda y Vítor Amorim, distanciarse todavía más en el marcador (15-6).

Con una máxima ventaja que llegó a ser de doce tantos, el Cisneros continuó su camino hasta un 25-14 que llegó cuando un saque balear se topó con la red. La primera piedra ya estaba puesta.

Aun así, no todo estaba dicho, y los visitantes salieron a morder en el segundo periodo, poniéndose en ventaja con el 2-3 y con el 7-8. No obstante, la alegría del Club Vóley Palma apenas duró un suspiro, el tiempo que tardó el Cisneros en recuperar el mando del encuentro.

Con Nacho Roberts dirigiendo y con un gran Carlos Nieves en ataque, los laguneros no solo tomaron la iniciativa (11-9), sino que dejaron el set listo para sentencia (19-13). Un mini parcial de 0-3 amenazó con perturbar la paz tinerfeña, pero no fue suficiente. Vuelta a la misma intensidad y triunfo 25-20

Para comenzar la tercera manga, dos puntos directos de manera consecutiva de Nieves lideraron un inicio de 4-1 que fue el principio del fin para Club Vóley Palma. Sin darle oportunidades a su rival, los cisneristas dominaron el set hasta el definitivo 25-18.

Victoria 3-0 ante el colista que pone punto y final a la primera vuelta en la Superliga Masculina. Un resultado que no evita que el Cisneros Alter siga como octavo clasificado pese al triple empate a 16 puntos entre el Unicaja Costa de Almería, el Pamesa Teruel Vb y el equipo insular. Con ello, su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey será el CV Guaguas, derbi canario para reeditar las semifinales coperas del año pasado.

Sin embargo, todavía queda un partido más en este 2024. El próximo sábado a las 19:00 horas, el UPV Léleman Conqueridor visitará el Ríos Tejera para dar comienzo a la segunda vuelta del campeonato.

FICHA TÉCNICA:

CISNEROS ALTER (3): Carlos Nieves (21), Adrián Oliva (-), Arnau Masià (L) Marco Carreño (-), Óscar Rodríguez (-), Fran Duque (-3), Navreet Singh (3), Gastón Fernández (6), Sergio Noda (11), Bruno Machuca (-), Nacho Roberts (2), Vítor Amorim (6) y Bruno Vinti (-).

Entrenador: Matías Guidolin.

CLUB VÓLEY PALMA (0): Sergio Amador (-), Pablo Nieto (L), Antonio Cota (-), Antonio de la Rosa (1), Luke Belda (11), Maciej Madej (-), Miquel Garcías (L), Fernando Fernández (1), Lucas Lázaro (8), Leonardo Javier Salerno (2), Joaquín Monteagudo (5), Nicolás Moragues (1) y David Seybering (8).

Entrenador: Genaro José López Lorigados.

Parciales: 25-14, 25-20 y 25-18

Árbitros: Francisco J. Pedrosa López y Juan Antonio Pedrosa López.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Superliga Masculina, disputado en el Pabellón Juan Ríos Tejera, San Cristóbal de La Laguna, ante 50 espectadores.