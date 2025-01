El Ayuntamiento de Mogán se desvincula de DG Eventos

Por tanto, no colaborará en la próxima edición de Desafío La Titánica y retira del calendario de eventos el Campeonato de España de SWINRUN que estaba previsto presentar este miércoles en FITUR.

Mogán/ Con motivo del trato discriminatorio a las tres primeras ciclistas clasificadas de la categoría absoluta de Desafío La Titánica – 3 Stages, a las que no se concedió premio en metálico, el Ayuntamiento de Mogán ha decidido no continuar apoyando las pruebas deportivas impulsadas por DG Eventos.

Desafío La Titánica – 3 Stages tuvo lugar del 17 al 19 de enero. Es el sábado día 18 cuando las ciclistas comienzan a manifestar su malestar al descubrir que DG Eventos pretende dejar sin premio en metálico a las tres primeras clasificadas de la categoría absoluta por no alcanzar el número mínimo de participantes recogido en el reglamento, que es de diez.

Este descontento llega hasta el concejal de Deportes, Luis Becerra, y el concejal de Playas, Willy García, que además participó en la competición, y así lo comunican directamente al director de DG Eventos, Daniel García, al que se insta a entregar los premios en metálico a las féminas. No obstante, este último mantiene que hay que cumplir el reglamento y que valoraría el domingo 19 de enero la decisión final.

Cuando Becerra llega a la entrega de trofeos pregunta por Daniel García para hablar del tema pero este no se presenta y las mujeres vencedoras no reciben los premios en metálico –500 euros para la primera clasificada, 300 euros para la segunda y 200 para la tercera–, como sí ocurre con los ganadores masculinos.

Durante la ceremonia y en la misma zona de podio la vencedora, Janine Mayer, le reclama al concejal el premio en metálico, pero este le responde que no es miembro de la empresa promotora y su desacuerdo con el trato desigual a las mujeres por parte de la organización. Posterior a la entrega, Becerra mantiene unas palabras con algunas participantes, a las que manifiesta su total apoyo y muestra su descontento con lo sucedido.

"No podemos permitir que se sigan produciendo situaciones como esta que fomentan la desigualdad", afirma Becerra, argumentando que este es motivo más que suficiente para romper relaciones con DG Eventos. "Desafío La Titánica es una prueba avalada por la Unión Ciclista Internacional y para nosotros como Ayuntamiento es impensable que en su reglamento no haya el mismo criterio en el reconocimiento a todas las categorías, indiferentemente del sexo. De saberlo con anterioridad habríamos puesto cartas sobre el asunto", señala. Cabe mencionar que tanto hombres como mujeres realizan exactamente los mismos recorridos, kilómetros y desnivel. Compiten en las mismas condiciones de dificultad y como tal se tiene que valorar y premiar. "No podemos apostar ni permitir que en pleno 2025 sucedan situaciones de este tipo dentro del ámbito deportivo y cualquier otro", recalca. El concejal reitera su apoyo a las deportistas que, asegura, fueron "unas auténticas titanas".

El Ayuntamiento no colaborará con los eventos de esta promotora. Por tanto, no formará parte del Campeonato de España de SWINRUN previsto en Mogán el próximo 20 de septiembre e insta a Anfi, empresa hotelera instaurada en el municipio y patrocinador principal, a retirar su apoyo.