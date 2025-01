El tenis profesional vuelve a la Isla de la mano del Tenerife Challenger del 2 al 6 de febrero

En las competiciones, patrocinadas por Turismo de Tenerife, participarán también cinco tenistas canarios que han recibido wild cards para la fase previa, concedidas por la organización. Además, para 2025 se ha previsto un aumento del premio en metálico, con 100.000 euros en juego por cada evento, lo que añadirá un mayor prestigio a estas dos competiciones.El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, afirma que "el tenis y los eventos deportivos profesionales son un atractivo para el destino. Este evento es una gran oportunidad para Tenerife e implementan numerosas actividades que realzan la imagen de Tenerife ante millones de aficionados a este deporte". Afonso añade que el Tenerife Challenger ofrece "una experiencia inolvidable para todos los asistentes. Desde la oportunidad de encontrarse cara a cara con las estrellas del tenis y poder explorar los encantos de Tenerife. El torneo fusiona lo mejor del deporte y el ocio en un solo evento en la Isla".Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, "la isla ofrece un entorno excepcional para disfrutar del mejor tenis, gracias a un clima templado que, durante todo el año, permite disfrutar de excelentes instalaciones al aire libre y acoger eventos deportivos de carácter internacional como el ATP Challenger".La CEO de la entidad turística añade que estos torneos permitirán a los asistentes, así como a quienes sigan el torneo a través de los diferentes canales de comunicación, "acercarse a la joya natural que es nuestra isla, con paisajes diversos, playas volcánicas y enclaves únicos por descubrir, nuestro Parque Nacional del Teide y un sinfín de escenarios para explorar". Para Melwani, es de gran satisfacción, que este año además participen en los torneos, prometedores tenistas canarios a los que la organización ha asignado las wild cards.La gerente de la Federación Canaria de Tenis, Candela Garrido, señala que "es un honor y un privilegio poder estar en la presentación de este prestigioso torneo, ya en su cuarta edición, siendo un evento que ya se ha consolidado en el calendario deportivo de Canarias y del país. Es una competición de primer nivel. Agradecemos el apoyo de todas las instituciones ya que sin ellas sería impensable realizar un evento de tanto nivel. Apostar por el tenis siempre es ganador".

El director de Abama Golf y Desarrollo Comercial de Tropical Hotels Group, Brendan Breen, manifiesta que "agradezco a Lope Afonso y a Dimple Melwani su firme apoyo a eventos de esta calidad. Estamos muy orgullosos y emocionados de que en pocos días comentarán otros dos nuevos torneos de la ATP en Tenerife con siete canchas profesionales. Les damos la bienvenida todos los profesionales y al público a esta nueva edición de Tenerife Challenger".

La apuesta de Guía de Isora – El deporte siempre ha sido un aliciente en la isla de Tenerife para atraer a turistas y curiosos. "Guía de Isora apuesta indiscutiblemente por el deporte y por el turismo, una combinación ideal que hace muy atractiva la oferta que ofrecemos en el municipio hacia la comunidad internacional – ha dicho Óliver Afonso, concejal de Deportes de Guía de Isora –. Por la parte que me toca, solo me queda agradecer el gran trabajo que hace MEF Tennis Events para llevar a cabo estos torneos en nuestro municipio, poniéndonos en una posición estratégica del tenis profesional a nivel mundial. Con estos dos torneos que se llevarán a cabo en las instalaciones de Abama entre el 2 y el 16 de febrero, todos los isoranos e isoranas tendremos una oportunidad fantástica de disfrutar de un espectáculo de primer nivel".

Entry List con 4 ex Top 50, todos listos para volver a la cima – Con 33 años y un gran deseo de regresar a su mejor nivel, la presencia de Pablo Carreño Busta en Tenerife no es una simple formalidad. El tenista de Gijón, actualmente compitiendo en el Australian Open, regresó en mayo pasado tras someterse a una operación quirúrgica en el codo. En solo unos meses logró ascender nuevamente hasta la posición número 182, una prueba de que su retorno al Top 100 es solo cuestión de tiempo. Gracias a su ranking protegido, Carreño Busta sigue participando en los torneos más prestigiosos del circuito, lo que hace que su elección de Tenerife sea estratégica: el objetivo es jugar, recuperar ritmo y ganar. Campeón de la Copa Davis con España en 2019 y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio (donde derrotó a Novak Djokovic en el partido por el tercer puesto), Carreño Busta también fue protagonista de una victoria memorable en el Masters 1000 de Montreal en 2022, su séptimo título ATP. Sin embargo, no lo tendrá fácil en la isla. Entre los participantes destaca Cristian Garín, ex número 17 del mundo y ganador de cinco títulos ATP. Tras clasificarse para el cuadro principal del Australian Open, el tenista chileno de 28 años comienza desde la posición número 150 del ranking, decidido a escalar posiciones.

Además, Emil Ruusuvuori, fuera de competición desde finales de julio, está listo para regresar. El finlandés nacido en 1999, que alcanzó el puesto número 37 del mundo en 2023, vuelve al circuito Challenger tras un 2024 truncado por lesiones. También estará presente en Tenerife el ex Top 50 y primera cabeza de serie del torneo, Dominik Koepfer, actualmente ubicado en la posición número 124 del ranking ATP. Por parte de España, además de Pablo Carreño Busta, participarán Javier Barranco Cosano y Alejandro Moro Cañas, completando una sólida representación local.

David Marrero: "Mejor entry list que jamás se haya visto aquí" – No oculta sorpresa y alegría David Marrero, símbolo del tenis canario, ex número 5 ATP de dobles y ganador de las ATP Finals de la especialidad en 2013: "Dada la categoría del torneo, puedo decir que es la mejor lista de participantes que jamás se haya visto en Tenerife. Esto confirma que la isla se ha convertido en un destino importante y muy valorado por los jugadores. La esperanza es verlos a todos competir y dar lo mejor para el espectáculo. Prácticamente todos los jugadores del cuadro principal están en el Top 200, lo que certifica el nivel de calidad del evento".

Abama está preparada para acoger a los jugadores – Recuerda con gusto el pasado y se prepara para el futuro del tenis, el director de Abama Golf y Tenis Brendan Breen: "Abama siempre ha estado posicionada entre lo mejor de las Islas Canarias y de España. No hay muchas instalaciones que cuenten con siete pistas con esta vista y este clima, por lo que puedo decir que es un lujo, y estamos muy felices de utilizarlo para acoger a los profesionales del tenis". Haciendo un salto atrás en el tiempo, Breen recuerda a los numerosos invitados del club, dentro y fuera de las pistas: "Sin duda, en estos años muchísimos campeones han visitado nuestras instalaciones. Recuerdo con alegría la visita de Carlos Alcaraz, quien utilizó Tenerife y Abama para descansar durante la pretemporada. También recuerdo a Feliciano López y Fernando Verdasco, dos íconos del movimiento tenístico".

"Una oportunidad irrepetible" – También este año participarán en los torneos algunos prometedores tenistas canarios, pero por primera vez la organización ha asignado todas las wild cards de la fase previa a su disposición a ellos. Para la primera semana, la Federación Canaria de Tenis ha elegido a Noah López Cherubino, campeón de Canarias Absoluto, y a Saúl Pacheco Benasayag, campeón de Canarias Junior. Para el segundo torneo, la Federación ha otorgado las invitaciones a los dos jugadores con la mejor clasificación nacional en la categoría absoluta: David Aguiar Johansson y Miguel García González. Además, en la semana del 9 al 16 de febrero, la organización ha concedido una wildcard al campeón de Tenerife, Samuel García Hernández.

Cherubino y Benasayag abrirán los bailes: "Tengo mucha ilusión y muchas ganas de dar una buena imagen", ha dicho Cherubino, de 18 años. "Quiero aprovechar la oportunidad concedida por la Federación Canaria de Tenis, y creo que jugar en casa será un elemento más. No tengo miedo, pues me gustaría un partido muy competitivo, sea quien sea mi rival. Empecé a jugar en Lanzarote y ahora entreno en el Centro Deportivo Fariones con Félix López. Mi carrera empieza ahora y esta es una oportunidad irrepetible".

Tiene la misma gratitud Saúl Pacheco, campeón de Canarias Junior y alumno de la Tenier Tennis Academy de Tenerife: "Para mí, jugar un Challenger es un sueño cumplido. Llevas toda la vida sacrificando muchas cosas para prepararte para un evento tan importante. Espero que sea un partido lo más divertido posible. Me tocará seguramente un rival muy duro, pero creo que lo primero será disfrutar del momento. Esta es una oportunidad muy importante para mi crecimiento y, con todo el equipo, estamos orgullosos, también porque será una ocasión para verificar mi nivel comparándolo con el de los profesionales".

El quinto canario, que disputará la fase previa del Tenerife Challenger 2 gracias a una invitación, es Samuel García Hernández, campeón absoluto de la isla. "Me hace muchísima ilusión participar en este torneo – ha dicho el tenista que se entrena en el Complejo Deportivo Santa Cruz Ofra y en el Real Club Náutico de Tenerife –. Estoy seguro de que será una experiencia inolvidable y quiero agradecer tanto a la Federación Canaria como a MEF Tennis Events por la oportunidad. Me parece fantástico que el Cabildo de Tenerife promocione estos eventos que son muy importantes a nivel social y deportivo".

La joya de la Federación Canaria de Tenis – No puede estar más satisfecho el presidente de la Federación Canaria de Tenis, José Sepúlveda: "Estamos muy satisfechos y también agradecidos por la colaboración que estamos llevando con MEF Tennis Events y no puedo esperar al inicio de los torneos para observar a los mejores jugadores de Canarias desafiarse con los profesionales del circuito Challenger". Nunca antes el tenis canario se había enfrentado en el circuito cadete de la ATP como este año: "Estas invitaciones representan una gran oportunidad para que estos deportistas se midan en un entorno internacional y continúen desarrollando sus carreras deportivas. Las Islas Canarias tienen una buena tradición en el tenis y nuestro objetivo es ayudar a que siga siendo así".