Partidazo en La Laguna que cae del lado visitante

Arrancó dominante el cuadro local, con un 6-1 de salida que les permitió vivir por delante durante todo el primer periodo. Las madrileñas reaccionaron y se pusieron a tres (11-8), aunque la superioridad tinerfeña era evidente. Jugando a gran nivel, la clave de asegurar el set fueron tres puntos seguidos de pillería de Lauren Janok. Al final, un 25-19 y triunfo en la batalla inicial.Al contrario que en el anterior, el FEEL Alcobendas empezó el segundo set 0-3, obligando al Fedes Ascensores a remar contracorriente. Ahí, los remates de Agos Beltramino y el buen hacer en el bloqueo les permitió mantener igualada la contienda (8-9). Sin embargo, el conjunto visitante dio un arreón para pasar a tener un 13-20 que dejó sentenciada la manga (15-25).Las madrileñas siguieron con fuerza en el tercer set pero, esta vez, el CV Aguere no permitió que se marcharan en el electrónico. Peleando cada balón y alentadas por la grada del Ríos Tejera, las de Renzo Sánchez realizaron buenas acciones, pero no las llegaron a encadenar para consumar la remontada (15-20). Sea como fuere, sus intentos fueron en vano (19-25).Las aurinegras comenzaron con instinto asesino el cuarto periodo, yendo a ganar sí o sí. De esta manera, el Fedes Ascensores rindió a su mejor nivel e hizo creer a la afición lagunera (18-14). Si bien les costó cerrar el set, finalmente lo lograron por 25-20. 2-2 y todo se decidiría en el tie-break.Un 0-3 de salida sorprendió a las locales, aunque no tardaron en empatar. La sensación en el recinto era de máxima presión, y por eso ninguna jugadora bajó su intensidad. Tras llegar al cambio de pista con 6-8, el FEEL Alcobendas tuvo la victoria en su mano con el 8-11, certificándola poco después (9-15).Con este 2-3, el Fedes Ascensores cede el liderato al UC3M Voleibol Leganés, pero sigue en segunda posición. Eso sí, tanto las tinerfeñas como el propio Alcobendas están empatadas con 38 puntos. A falta de siete jornadas por delante, la parte alta del Grupo A está que arde. La próxima semana, el CV Aguere visita a un siempre complicado Extremadura Arroyo.

FICHA TÉCNICA:

FEDES ASCENSORES LA LAGUNA (2): Lauren Janok (7), Natalia Binimelis (1), Andrea Chinea (2), Emma Ordóñez (15), Daniela Baum (16), Daniela Palacín (-), Selena Gómez (-), Lucía Barri (1), Agos Beltramino (18), Marta Llamedo (L), Inés Rivas (13) y Gisela Martín (-).

Entrenador: Renzo Sánchez

FEEL ALCOBENDAS (3): Carolina Martín (-), Candela López (4), Carlota Echávarri (13), Sofía Renedo (L), Leyre Arroyo (19), Teresa Morgade (1), Luna Silberstein (2), Sofía Henriette Nicholson (-), Ana Prieto (L), Juliana Ocaña (24) y Sofía Bulgarella (13).

Entrenador: Luciano Martín Pérez.

Árbitro: Javier Erce Álvarez.

Parciales: 25-19, 15-25, 19-25, 25-20 y 9-15

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Superliga Femenina 2, disputado en el Pabellón Juan Ríos Tejera, San Cristóbal de La Laguna, ante 200 espectadores.