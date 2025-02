El Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias gana en Valencia

Tenerife/ El representativo se acerca a la cabeza con la séptima victoria de la temporada. El ADEIN Tenerife Santa Cruz Fundación CB Canarias se impuso este domingo al ADIV Deporte Inclusivo de Valencia (35-60), en encuentro correspondiente a la primera jornada de la Primera División de baloncesto en silla de ruedas. Los de Javier Martínez suman su séptima victoria de la temporada, lo que les permite seguir acercándose a la cabeza.



Tras un inicio igualado, la escuadra local logró sacar una ventaja de cuatro puntos (10-6) en los últimos minutos del cuarto. Los aurinegros tenían dificultades para superar la defensa valenciana. Los anfitriones se mostraban muy intensos en el arranque, con transiciones muy rápidas. El partido pedía pausa y al ADEIN le costaba encontrar ese punto. No obstante, el representativo en parte fue solucionando sus problemas, cerrando el acto uno abajo: 12-11.

El buen hacer de Daniel Parra mantenía a su equipo en el partido, pero era evidente que se necesitaría más de sus compañeros si se quería la victoria. En los locales eran Dieng y Gonzalvo los hombres más destacados.

En el inicio del segundo parcial se vivió un bonito intercambio de canastas, con cortas ventajas para unos y otros. El dominio en el rebote de Parra le daba la vida al ADEIN. Faltaba que Alejandro Mendoza y Chichirita ajustasen el tiro para que las cosas le fuesen un poco mejor a los chicharreros.

Mediado este acto el marcador se 'clavó' en 18-19 durante minutos, con los dos equipos mentalmente bloqueados en ataque, con los jugadores frustrados por el escaso acierto en el tiro. Había mucho margen de mejora. Al descanso: 18-22.

Pese a la renta que disfrutaba por entonces, estaba claro que el ADEIN necesitaba equilibrar su juego para seguir creciendo en el partido. Y con ese propósito empezaron los insulares el tercer acto. Sin embargo, los visitantes se encontraron con un ADIV muy entonado, que se acercó en el marcador: 21-22. Fue Parra el encargado de cortar la reacción de los anfitriones: 21-24.

El gran trabajo de Gonzalvo en ataque llevó a los valencianos a empatar el partido (24-24) mediado el parcial. Parra pondría nuevamente a los suyos a mandar: 24-26. El trabajo del colombiano en defense era igualmente destacadísimo. Un triple de Dieng pondría a los valencianos con ventaja en el luminoso: 27-26. El partido se tornaba cada vez más emocionante.

El trabajo en defensa de Tino Padrón contribuía en gran medida a mantener vivas las opciones canaristas de seguir mandando. Los últimos minutos de este acto fueron testigos de una mejoría de las prestaciones del ADEIN, lo que le llevó a cobrar una corta renta: 27-32. Una ventaja que iría a más, cerrándose el parcial con una máxima de 29-38.

El último curto sería propicio para los intereses del ADEIN, que jugó sus mejores minutos para marcharse en el marcador: 29-44 a seis minutos para el final. Muy importante la aportación de Ramón Chinea en esta fase del duelo, a lo que se unió que Alejandro Mendoza empezó a ver aro. Al final: 35-60.

Partido un tanto atípico el celebrado este domingo en Valencia, toda vez que al corresponder a la primera jornada impidió a ambos equipos usar jugadores que en ese momento no estaban inscritos. En los locales no pudieron actuar ni Mena ni Barnes, en tanto que por los visitantes no estuvo Jhoan Sebastian.

El ADEIN se medirá el próximo sábado al Sureste en Vecindario. Choque de rivalidad regional para los tinerfeños ante el único equipo que ha sido capaz de ganarles en la presente temporada. Llega por tanto un momento clave para los intereses aurinegros.

ADIV DEPORTES INCLUSIVO DE VALENCIA 35 Abdoulaya Dieng (15), Unai Gonzalvo (18), Iván Espejo (-), Fernando Saz (2), Abdelkrim Yousfi (-) –equipo inicial– y Felipe Rivas (-).

SANTA CRUZ ADEIN TENERIFE FUNDACIÓN CB CANARIAS 60 Alejandro Mendoza (14), Tino Padrón (8), Daniel Parra (28), Chichirita (6), Jonay Ramallo (-) –equipo inicial–, Andrea Santana (2) y Ramón Chinea (2).

ÁRBITROS Nicolás Forero, Sergio Redomero y José Luis de las Heras.

PARCIALES 12-11, 6-11 –descanso–, 11-16 y 6-22.

INCIDENCIAS Pabellón UPV.