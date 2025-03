Derrota del Cisneros Alter ante el Unicaja Costa de Almería

Tenerife/ Los tinerfeños pierden 3-1 y se jugarán los playoffs en las dos últimas jornadas.

En un duelo directo por los playoffs, el Cisneros Alter no pudo con el Unicaja Costa de Almería y cayó por 3-0 en el Pabellón Moisés Ruiz. Pese a competir cada set hasta el final, los locales se impusieron en los momentos decisivos y la pelea tinerfeña por estar entre los ocho primeros pasa a ser únicamente con el Grupo Rafael Afonso San Roque.



Empezó el duelo con un doble ace de Mateusz Frac para darle al Cisneros su primera ventaja (3-4), una condición que mantuvo durante buena parte del set. Los pupilos de Matías Guidolin fueron de más a menos, con un opuesto polaco especialmente entonado en los compases iniciales (10-13).

Si bien el equipo cisnerista logró la máxima a su favor con 13-17, la alegría apenas duró un suspiro. Un parcial de 5-0 para el Unicaja Costa de Almería, liderados por el potente saque de Rattray, le dio la vuelta al electrónico y ahora era el cuadro verde quien tenía la iniciativa (18-17). El Cisneros no se vino abajo de primeras, aunque solo pudo ver cómo, a partir del 21-20, los andaluces pusieron la directa para ganar el set (25-20).

Un intercambio de buenas acciones de ambos conjuntos abrió el segundo periodo (5-5), antes de que los de Almería retomaran el mando del partido (9-7). A partir de ahí, la brecha se le hizo más grande a un Cisneros con muchos problemas en recepción (19-14). Aprovechando la renta a su favor, los locales llegaron cómodamente al 25-19 para poner el 2-0 en el general.

La tercera manga comenzó con un 3-1 para Unicaja Costa de Almería, obligando a los laguneros a reaccionar sin margen de error. Lo hicieron a través de buenos bloqueos para remontar y ponerse por delante (9-11).

Al igual que sucedió en el primer set, la iniciativa cisnerista no fue para nada extensa. Un 4-1 para Almería puso el 13-12, pasando la ventaja a ser de dos tantos con el 18-16 y de tres con el 21-18. Guidolin pidió tiempo muerto antes de que fuese demasiado tarde y, aunque es verdad que los suyos reaccionaron, no evitaron el definitivo 25-22.

Derrota 3-0 del Cisneros Alter que les impide subir posiciones en la tabla a falta de dos jornadas para el final de la Liga Regular. En una encarnizada pelea con el Grupo Rafael Afonso San Roque por la octava plaza, el próximo reto será el último del año en el Ríos Tejera. El sábado a las 16:00 horas reciben al CV Melilla.

FICHA TÉCNICA:

UNICAJA COSTA DE ALMERÍA (3): Juan Manuel González (13), Paquillo Fernández (L), Jorge Fernández (14), Brandon Rattray (20), Aleix Tarrazo (-), Borja Ruiz (11), Davit Khatchiperadze (-), Paulo Renan Bertassoni (1), Fran Oliver (-), Stefan Filip (-), Jaime Motos (-), Alejandro Moya (L) y Carlos Jiménez (9).

Entrenador: Pablo Ruiz

CISNEROS ALTER (0): Carlos Nieves (8), Mateusz Frac (21), Arnau Masià (L), Germán Llorens (-), Marco Carreño (-), Óscar Rodríguez (-), Fran Duque (10), Navreet Singh (2), Gastón Fernández (-), Sergio Noda (9), Nacho Roberts (-), Vítor Amorim (-) y Bruno Vinti (-).

Entrenador: Matías Guidolin.

Parciales: 25-20, 25-19 y 25-22

Árbitros: Alejandro Sanabria y Marta Gauchia

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Superliga Masculina, disputado en el Pabellón Moisés Ruiz, Almería, ante 400 espectadores.