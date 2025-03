El Zonzamas Plus Car Lanzarote se duerme tras el descanso y rescata un punto en Córdoba (26 - 26)

Lanzarote/ Las lanzaroteñas dominaron en la primera mitad, pero el Adesal reaccionó y forzó un empate en un final muy disputado.

El Zonzamas Plus Car Lanzarote rescata un punto en su visita al fortín del Salma Adesal Córdoba, que no ha perdido ni un solo partido como local esta temporada, tras perder una ventaja de 5 goles que cosechó en una primera parte casi perfecta. Este empate no altera los planes del equipo aunque ajusta la distancia que lo separan de los perseguidores.