Alberto Mateo, campeón de España de squash; Danila Medina fue subcampeona y Roberto Elías, tercero

Tenerife/ El Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) firmó una gran actuación en el Campeonato de España de Squash Sub 13 y Sub 17, que se celebró entre este pasado 4-6 de abril en las instalaciones del Melich Sport Club (San Just Desvern, Barcelona).

El mejor resultado vino con el título de Alberto Mateo, que se proclamó campeón de España en categoría sub 17. Por otro lado, Danila Medina se alzó con el subcampeonato en sub 17, mientras que Roberto Elías consiguió una meritoria tercera posición en sub 13.