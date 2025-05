El Zonzamas Plus Car Lanzarote asciende a la Liga Guerreras Iberdrola

El partido que certificó este hito no arrancó de forma plácida pues el conjunto andaluz quiso agitar el encuentro desde los primeros compases. El Zonzamas, por su parte, tardó en asentarse sobre el 40x20, no consiguiendo igualar el marcador hasta el minuto 13 (5-5) y logrando ponerse por delante por primera vez en el minuto 17, gracias a un contraataque culminado por Gleinys Reyes (6-7). A partir de ahí, las visitantes comenzaron a desplegar su juego con mayor fluidez, llegando al minuto 24 con una ventaja de 7-10 y solicitando un tiempo muerto para encarar con firmeza el final del primer tiempo.Sin embargo, un contratiempo importante llegó en el minuto 25 con la expulsión de Gleinys Reyes, una de las jugadoras más desequilibrantes. El equipo se resintió por momentos, pero supo mantener la ventaja y cerrar el primer acto con un sólido 10-14.Lejos de dejarse afectar por la baja, el Zonzamas reanudó la segunda mitad con determinación. En el minuto 37, un gol con clase de Claramonte puso el 11-17 en el marcador, consolidando el dominio visitante. El Roquetas intentó reaccionar adelantando líneas y apostando por una defensa individual, pero el cuadro de Lanzarote mantuvo la calma, circuló el balón con criterio y encontró los espacios necesarios para aumentar la ventaja. En el minuto 50, el marcador reflejaba un claro 17-24, preludio de una victoria que sellaría algo más que dos puntos.El pitido final desató la alegría de jugadoras, cuerpo técnico y aficionados desplazados: el Zonzamas es oficialmente equipo de Liga Guerreras Iberdrola. Un éxito colectivo que fue valorado al término del encuentro por el presidente y entrenador Juan José Rivera: "Este ascenso es fruto del trabajo constante de todas las jugadoras, del compromiso del equipo técnico y del aliento de una afición que nunca ha dejado de creer. Cada entrenamiento, cada viaje, cada partido ha valido la pena por vivir este momento".El Zonzamas se convierte así en el primer equipo en certificar el ascenso esta temporada y lo hace a falta de tres jornadas por disputarse. Ahora, el objetivo es preparar el salto de categoría con ambición, buscando consolidarse como uno de los grandes del balonmano femenino español. Rivera lo tiene claro: "Volvemos a la élite con la intención de quedarnos, de asentarnos y de seguir creciendo. Este club tiene presente y mucho futuro".La liga no ha terminado y las próximas 3 jornadas el equipo quiere asegurarse ser el campeón de liga de la División de Honor Oro y disfrutar de todos los minutos que quedan con su afición. La próxima semana el equipo recibe al Lobas Global Atac Oviedo, equipo que sigue con opciones de hacerse con el segundo billete de ascenso, en un partido que promete emoción y celebración a partes iguales.FICHA TÉCNICA

Agrinova Costa de Almería Roquetas (22):

María José Cara, Suraia Vicente Biepar, Gemma Sánchez (3), Sabado Mendy (1), Sonia Fuentes (1), Lucía Miranda, Laura Vicente (3), Inés Belmonte (3), Cristina Sánchez (4), Laura Quinta (1), Trinidad Fernández, Marta Rivas (1), Araceli Valverde (2), Rosa Leal (3), Lucía Montellano.

Zonzamas Plus Car Lanzarote (29):

Valentina Menucci, María Sánchez (2), Luana Schallmey (2), Brenda Roger (5), Ingrid Roger (2), Gleinys Reyes (4), Ainhoa García (5), Isabel Colias (1), Mireia Torras (3), Irene Botella (1), Agustina López, Nahomi Márquez, Gabriela Romero (1), Andrea Claramonte (3).

Árbitros y exclusiones:

Encuentro dirigido por David Montes y Armando Abel Pérez. Fueron excluidas María José Cara (min. 47), Suraia Vicente (min. 12) y Laura Vicente (min. 20) por el Agrinova Costa de Almería Roquetas y Mary Sánchez (min. 45), Gleinys Reyes (min. 17 y doble exclusión en min. 25), Isabel Colías (min. 1) y Gabriela Romero (min. 22). Gleinys Reyes vio la tarjeta roja por triple exclusión.

Partido correspondiente a la jornada 23 de la División de Honor Oro Femenina en el Pabellón Deportivo Municipal Máximo Cuervo.