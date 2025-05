El RCNT veteranas +40 años, bronce en el Campeonato de España por Equipos

Las semifinales plantearon un exigente compromiso frente a las subcampeonas de España: RCT Barcelona. La eliminatoria se disputó este pasado domingo, cayendo a favor de la escuadra catalana (0/3). Raquel Mota Domínguez cayó contra Aurea Oastella, en un compromiso donde la tenista nauta forzó el súper tie-break (2/6, 6/4 y 10/12). Carmen Escuder Gutiérrez no tuvo fortuna frente a Berta Hausmann (3/6 y 0/6). Belén Carnero Giménez no pudo contra Berta Esteba (0/6 y 1/6).

Una fuerte lluvia en las pistas durante este pasado martes obligó a reajustar el número de duelos en el compromiso por el tercer y cuarto puesto, que enfrentó al RCNT contra Casino Ferrolano TC (2/0). Ambos equipos acordaron que se jugaran dos encuentros de dobles y, en caso de empate, disputar un súper tie-break. Raquel Mota Domínguez-Silvia Fernández del Castillo se impusieron al tándem formado María Sicre-Ana Mª González (5/7, 6/2 y 11/9). Patricia Gil Izquierdo-Carmen Quintana Plasencia certificaron la consecución de la medalla de bronce ante Lucía Cortizas-Paula García (doble 6/4).

La capitana del equipo nauta, Patricia Gil, hace balance de los tres encuentros disputados. "La primera eliminatoria la afrontamos con bastante miedo, ya que es un rival que juega increíble, pero lo resolvimos de manera sobresaliente. En el segundo compromiso, sabíamos que sería prácticamente imposible porque nos enfrentábamos al subcampeón de España, pero lo intentamos aunque no pudimos forzar el doble. Sabíamos que no era nuestro partido. Y por fortuna ganamos el último, venciendo en ambos partidos, por lo que no fue necesario un súper tie-break", señala.

La consecución de la medalla de bronce en un Campeonato de España llena de orgullo a Patricia Gil. "Destaco el compromiso de todas las jugadoras. Desde que decidimos disputar este torneo no han hecho más que entrenar, con un compromiso que es máximo. Me lo han puesto fácil en todo momento. Es un orgullo como capitana".

Para Gil, haber quedado terceros supone una satisfacción, pero también ambición para aspirar hacia nuevos retos deportivos. "Estamos en una nube porque pensábamos que nuestro techo era ser terceras, pero ya nos creemos que podemos aspirar al segundo puesto en la próxima temporada".