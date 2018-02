Adeje/ EMB Adeje, en la categoría masculina, y Villa de Tegueste, en la femenina, se proclamaron campeones del III Torneo de baloncesto Infantil San Sebastián de La Gomera, después de vencer en la final al EMB Candelaria y al Gran Canaria Claret, respectivamente. El certamen, organizado por el CB Isla de La Gomera, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de San Sebastián, Cabildo de La Gomera, Residencia Escolar San Sebastián, Naviera Armas, Campus Javi Beirán La Gomera, Bodegón Colón y Ofimática Gomera-Konica Minolta y la colaboración de Gomera Tours, Base: Deportes Salud y La Cueva Gráfica, contó con la participación de un total de 24 equipos procedentes de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera.



La cita femenina fue la encargada de abrir la edición de 2018, con el triunfo final del Villa de Tegueste, que revalidaba así el título obtenido el año anterior con esta misma generación. El grupo de Abraham Díaz, eso sí, no lo tuvo nada sencillo para alzarse con el trofeo de campeón, tras tener que remontar ante Valle Arautápala (30-28) y Gran Canaria Pintadera (33-30) en cuartos de final y semifinales, respectivamente. En el duelo por el título, las tinerfeñas batieron por 31-25 al Gran Canaria Claret. La tercera posición, por su parte, se la anotó el Gran Canaria Pintadera, verdugo del Luther King San Miguel (58-24) en el partido por el tercer y cuarto lugar.

En lo que respecta a los premios individuales, Elena Socorro (Gran Canaria Claret) repitió como 'Mejor Jugadora' del Torneo femenino, al tiempo que su técnico, Germán Hernández, fue elegido 'Mejor Entrenador'. La ganadora del 'Concurso de Triples Ofimática Gomera-Konica Minolta' fue Nerea Molina, del Villa de Tegueste, que además integró el 'Quinteto Ideal' del Torneo junto a Elena Socorro, Miriam Casimiro (Gran Canaria Pintadera), Carmen Hernández (Valle Arautápala) y Ángela Barreña (CB Isla de La Gomera).

En el 'All Star Campus Javi Beirán La Gomera', asimismo, participaron Lucía González (La Matanza), Carmen Hernández, Nerea Mira (Valle Arautápala), Omaira Pérez (Vilaflor), Elisa Expósito (Realejos), Virginia Vavassori, Daniela González (Adeje), Isabel Lasheras (LK San Miguel), Norelli Hernández y Nerea Molina (Tegueste), por el equipo del Campus Javi Beirán; y Elena Socorro, Ana Cabrera (GC Claret), Miriam Casimiro, María Godoy (GC Pintadera), Claudia Barreña, Ángela Barreña (La Gomera), Daniela Rodríguez (elegida 'MVP' del partido), Claudia Pérez (Felipe Antón), Laura García y Alexandra Olivares (Ingenio), por el del Torneo. Como entrenadores, fueron elegidos Germán Hernández (GC Claret), Patricia Herrera (GC Pintadera), Domingo Hernández (Valle Arautápala) y Alessandro Ugolini (Adeje).

En lo que respecta a la categoría masculina, la Escuela Municipal de Baloncesto de Adeje recuperaba el cetro de campeón, perdido en la segunda edición, tras batir a la revelación del Torneo, el EMB Candelaria, por 39-28. Los sureños no lo tuvieron sencillo en su camino hacia el título, hasta el punto de perder en la primera fase frente al Luther King San Miguel, aunque se recompusieron y acabaron eliminando a CB Realejos 04 y al campeón de 2017, CB Agüimes, amén del citado Candelaria, en las rondas eliminatorias. El propio Luther King San Miguel se hizo con la tercera plaza, tras superar por 46-63 al equipo grancanario.

Los premios individuales en esta categoría, mientras tanto, se los repartieron Alejandro García (Luther King San Miguel), quien además de ser elegido 'Mejor Jugador del Torneo, ganó el 'Concurso de Triples Ofimática Gomera-Konica Minolta' y formó parte del 'Quinteto Ideal'; Alessandro Ugolini (Adeje), como 'Mejor Entrenador'; e Idu Macías (CB Agüimes), Hualong Weng (Adeje), Emilio Castro (Felipe Antón) y Eddy Fajardo (EMB Candelaria), que completaron el 'Quinteto Ideal'.

Los equipos del 'All-Star', por su parte, los integraron Hualong Weng, William Bokpbsa (Adeje), Alejandro García (LK San Miguel), Eddy Fajardo (MVP del partido), Pablo Plasencia (Candelaria), José David Domínguez, Fernando Durango (Tegueste), Ricardo Garrido (Bal. Realejos 04), Samuel Fuentes y Eduardo Marichal (CB Realejos 05), por el equipo del Torneo; y Miguel Gómez, Emilio Castro (Felipe Antón), Diego Aguiar, Cristian Bravo (Breña Baja), Idu Macías, Josué Castro (Agüimes), Carlos Herrera (La Gomera), Ismael Castañeda (CB Realejos 04), Oscar Hernández y Diego Martín (Bal. Realejos 05), por el del Campus Javi Beirán. Los entrenadores fueron Jony Nuño (Felipe Antón), Fran González (La Gomera), Damaris Moreno (Tegueste) y Fernando Mendoza (CB Realejos).

Al término del Torneo, en el que también se incluyó la presentación del CB Isla de La Gomera, se celebró la entrega de trofeos, acto en el que participaron el alcalde de San Sebastián y consejero de Deportes del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes; el consejero de Infraestructuras, Transportes, Emergencias y Protección Civil del Cabildo de La Gomera, Pedro Manuel Morales; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Sebastián, Iván Estévez; el representante del Bodegón Colón, Samuel Ramos; el representante de Ofimática Gomera, José Ramón González; y el presidente del CB Isla de La Gomera, Luis Valeiras.

