Pese al inicio dubitativo, conscientes de lo que estaba en juego, las grancanarias pusieron la máxima intensidad desde el inicio en busca de un billete para los deseados play-offs, dándole incluso la vuelta al marcador con un parcial de ocho puntos a su favor (10-13). No obstante, bajo la dirección de Cristina Sanz, el conjunto tinerfeño logró organizar su ataque e imponer su juego para adjudicarse el primer set por 25-20.Con el estreno de Sergio Miguel Camarero en el banquillo, el CV CCO 7 Palmas Gran Canaria no tendría intención de rendirse en el siguiente periodo e insistiría para poner entre las cuerdas a un conjunto tinerfeño lastrado por los problemas defensivos (4-12). La aptitud de las visitantes iría en aumento con la aportación de Saray Manzano a la cabeza (8-17), mientras que los cambios efectuados por el técnico tinerfeño, David Martín, terminarían no siendo suficientes para evitar que las amarillas pusieran las tablas en el marcador general (19-25).El Dimurol Libby´s no bajaría los brazos en el siguiente periodo con el objetivo de formatear y buscar una rápida reacción pero se toparía de frente con la confianza y el eficaz ataque del equipo grancanario (9-14). Aunque las leonas de Taco tiraron de garra para recortar las distancias (16-17), los errores no forzados de las blanquiazules y la mejor versión del rival cerraron el set (21-25).Las tinerfeñas se encomendaron a su solidez en la red liderada por Marisa Fernández para salir airosas del cuarto set y provocar así el tie-break (6-6) y aunque, las dificultades en recepción facilitaron el admirable trabajo coral del CV CCO 7 Palmas Gran Canaria (13-19), el Dimurol Libby´s luchó para contrarrestarlo (20-22). Sin embargo, el conjunto grancanario finalmnete logró reconciliarse con la victoria por 20-25.

FICHA TÉCNICA

CV Fachadas Dimurol Libby´s: Patricia Suárez, Marisa Fernández, Cristina Sanz, Miroslava Kijaková, Kyra Holt, Bruna Da Silva - inicial- Laura Naranjo (líbero), Nuria Melián, Natalia Kvasnytsia, Sofía Tummino, Mame Diouf.

CV CCO 7 Palmas Gran Canaria: Lydia Alonso, Noami Santos, Sara Folgueira, Ingrid Handson, Saray Manzano, Jacqueline Rodrigues, - inicial- Hellem Abreu (líbero), Amber Cannady

Parciales: 25-20 (26'), 19-25 (26'), 21-25 (27') y 20-25 (27').

Árbitros: Fernandez Llano Xavier - Ventura Sobredo Joaquín

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Superliga Iberdrola, disputado en el Pablos Abril de Taco.