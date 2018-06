El grancanario Yeray Durán completó los 102 km de la modalidad Ultra en 12:57:03 y revalidó el título obtenido el pasado año tras un intenso duelo con Sange Sherpa –vencedor en 2016- en gran parte del recorrido. El nepalí culminó la distancia en 13:12:09, mientras que la tercera plaza fue para Antonio González, con un tiempo de 14:14:16.

Por su parte, la cántabra Azara García se impuso en la categoría femenina y ocupó la cuarta plaza de la general con un tiempo de 14:21:52 en su debut en la prueba. El podio lo completaron la rusa Nadezda Surmonina, con un registro de 16:03:46 y la australiana Bernardette Benson, con 17:55:00.

La atleta mexicana de la comunidad rarámuri, Lorena Ramírez, ocupó la quinta plaza de la categoría femenina en la Ultra con un tiempo de 20:11:37, mientras que su hermano Mario completó el recorrido en 16:31:20 –fue vigésimo cuarto de la general-, mientras que Juana, la pequeña de la saga Ramírez, no pudo acabar la Trail de 67 km.

La octava edición de la prueba tinerfeña fue un éxito de participación y tuvo como colofón una gran fiesta en la zona del Lago Martiánez, en el Puerto de la Cruz, donde estaba ubicada la meta de las cinco modalidades (Ultra, Trail, Maratón, Media y el Reto Bluetrail para personas con discapacidad). La entrega de premios contó con la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; y la consejera de Deportes, Cristo Pérez, entre otras autoridades.

Carlos Alonso indicó que "hemos disfrutado de un nuevo espectáculo, con una carrera que está consolidada y que ofrece algo especial que no tiene ninguna otra prueba en el mundo: El Teide. Además, una de las líneas de trabajo que tenemos en la estrategia Tenerife 2030 es apostar por el deporte como elemento de transmisión de valores como el esfuerzo, la solidaridad y la igualdad y eso es lo que representa la Cajamar Tenerife Bluetrail. Además, este año hemos dado un paso más con el Reto Bluetrail para las personas con discapacidad, que se ha convertido en una prueba inclusiva y en la que han tomado parte más de 60 personas".

Seguridad

La carrera se desarrolló con normalidad, a pesar de que las condiciones meteorológicas han complicado el tránsito por zonas como El Asomadero, en el municipio de Los Realejos. A pesar de ello, a las 19:30 horas el balance de atendidos en el puesto médico gestionado por Cruz Roja Española ascendía a 54 personas, de los que 43 hombres y 11 mujeres. Las sintomatologías más frecuentes que han precisado atención han sido torceduras, pequeños traumatismos y curas. Del total de atenciones médicas únicamente fue necesario derivar a dos personas a centros hospitalarios.

Respecto al número de retirados a esa hora se había contabilizado un total de 125 deportistas que no pudieron completar el recorrido de sus respectivas pruebas. El recorrido de esta prueba, que atraviesa la isla de Tenerife de sur a norte, ha exigido el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad y emergencias compuesto por más de 500 personas, además de los recursos técnicos desplegados.

En esta edición fue necesaria la activación del helicóptero del GES del Gobierno de Canarias para evacuar a dos corredores que sufrieron problemas físicos en la parte más elevada del recorrido. De hecho, ambas evacuaciones, que se realizaron con el apoyo del grupo especializado de Cruz Roja Española, se centraron en la zona del Pico Viejo.

La Cajamar Tenerife Bluetrail 2018 cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajamar Canarias, Turismo de Tenerife y Promotur y la colaboración de las empresas Physiorelax, Hospiten, Fonteide, Volkswagen Comerciales Canarias, Libby´s, Cooperativa Fast, AVIS e Isola Frutos Secos que Acompañan, Donuts, Cerveza Mahou, Hotel Silken Atlántida, La Isleña e Intersport.

Resultados por modalidades

Ultra.-

Yeray Durán completó los 102 km de la modalidad Ultra en 12:XX:XX y revalidó el título obtenido el pasado año tras un intenso duelo con Sange Sherpa –vencedor en 2016-. El nepalí –junto con David Reyes- tomó la cabeza de la carrera en la salida de Playa Fañabé (Adeje) y fue el primero en atravesar el Parque Nacional del Teide y coronar los 3.555 metros. Sin embargo, Durán dosificó bien su esfuerzo en el descenso hacia el Puerto de la Cruz y superó en más de 15 minutos a Sherpa en la línea de meta. La tercera plaza fue para el tinerfeño Antonio González, que completó la distancia en 14:14:16.

Por su parte, Azara García se anotó el triunfo en la categoría femenina y ocupó la cuarta plaza de la general con un registro de 14:21:52. La corredora cántabra, que debuta en la prueba, realizó un recorrido fantástico y estuvo cerca de ocupar el podio de la general. El podio lo completaron la rusa Nadezna Surmonina (16:03:46) y la australiana Bernadette Benson (17:55:00)

Declaraciones.-

Yeray Durán indicó al término de la carrera que "este año iba con problemas de estómago desde el kilómetro 17, no daba con la solución y dejé de comer y beber en el Parador Nacional del Teide. Empecé a bajar como pude. Y luego tuve a mi familia en El Asomadero, que me dio ánimos y subí muy fuerte, mejor que el año pasado. A partir de ahí, a base de geles y agua ya fui mejor".

Sobre la carrera, indicó que "empezamos con mucha humedad y luego tuvimos niebla y frío en el Parador. En la Rambleta había un viento frío que casi no te dejaba ni hablar y bajando por Montaña Blanca hacía calor y luego otra vez frío. Ha sido complicado y pensé que este no era mi año, pero pude recuperarme". El grancanario aseguró que "lo bonito es el espectáculo que hay en Tenerife, en todo el recorrido y por supuesto en la meta en el Puerto de la Cruz. Es emocionante ver a la gente apoyándote".

Por su parte, Azara García se mostró exultante en la línea de meta: "Ha sido una sorpresa, estoy muy contenta. Las cosas no me estaban saliendo bien últimamente y ahora le estamos dando la vuelta". Sobre la carrera, en la que debutaba, indicó que "es muy dura, me ha costado mucho subir al Teide, iba como 'borracha'. Yo vivo en un pueblo de Cantabria que está a 80 metros sobre el nivel y subir al Teide ha sido lo más duro de la carrera, pero también lo más bonito. Ver amanecer en el Teide ha sido una pasada".

"Soy muy competitiva y cuando me dijeron que venía cuarta de la general me ha dado una gran alegría. Es mi primera participación y victoria. No puedo pedir más y habrá que repetir. Estoy encantada del cariño de la gente", indicó la deportista cántabra.

La prueba reina de la Cajamar Tenerife Bluetrail 2018 cruza la isla partiendo desde la cota cero de la playa hasta los 3.555 metros, altura máxima que se alcanza en el ascenso a El Teide. Sus 102 kilómetros de longitud transcurren en un 70% por sendero, en un 17% por pista y en un 13% por asfalto. La Ultra se puso en marcha a las 23:30 horas del 8 de junio desde la Playa Fañabé, ubicada en Adeje, y discurrió por La Quinta, Ifonche, Vilaflor de Chasna, Degollada de Guajara, Roques de García, Pico Viejo, La Rambleta, Montaña Blanca, Lomo Hurtado, Recibo Quemado, Ladera de Tigaiga, Chanajiga, Tigaiga, El Asomadero, El Mirador de La Corona, Mirador de San Pedro y Rambla de Castro para culminar en Puerto de la Cruz.

Trail.-

David Lutzardo se impuso con claridad en los 67 km que se iniciaron en Vilaflor. El tinerfeño cumplió los pronósticos y no dio opciones a sus rivales y completó el recorrido en 6:33:39, con más de media hora de ventaja sobre Yeray Alberto Rodríguez (7:06:55) y Miguel Ángel González (7:08:02), segundo y tercero, respectivamente.

En la categoría femenina, la italiana Francesca Scribani se hizo con el título en su primera participación de la prueba al completar la distancia en 8:11:22. Helena Rodríguez, con un tiempo de 8:43:38, y Marilo González, con 9:12:35, completaron el podio.

La Trail de 67 kilómetros parte de la calle de Santa Catalina de Vilaflor y el trayecto está formado en un 55% de sendero, 32% de pista y 13% de asfalto. La carrera parte desde 1.387 metros de altura y alcanza los 2.520 en su punto más alto. El desnivel acumulado de esta modalidad es de 7.886 metros.

La ruta incluirá puntos como Degollada de Guajara, Filo, Siete Cañadas, El Portillo, Degollada del Cedro, Ladera de Tigaiga, Chanajiga, El Asomadero, El Lance, Mirador de San Pedro o Rambla de Castro, terminando en el Puerto de la Cruz.

Maratón.-

El catalán Pau Capell cumplió los pronósticos y dominó con autoridad la prueba desde su salida en la pista de Aguamansa (La Orotava). Capell realizó un buen ascenso y un vertiginoso descenso hasta el Puerto de la Cruz con un tiempo de 3:40:05. Más reñida estuvo la segunda plaza con un bonito duelo entre Jon Tellería y Glendor Rodríguez. El segundo puesto fue finalmente para el corredor vasco (3:54:17), que aventajó en poco más de medio minuto al tinerfeño ((3:54:51).

Por su parte, Anna Berglund se hizo con el primer puesto en la categoría con un registro de 4:58:52. La corredora islandesa, que hacía su primera aparición en la Cajamar Tenerife Bluetrail, superó a Begoña Govea y Miriam Afonso, segunda y tercera, respectivamente, con un tiempo de 5:24:23 y 5:35:58.

La Maratón tiene un 50% de sendero, 29% de pista y 21% de asfalto y parte de la pista de Mamio (Aguamansa, La Orotava). Desde ahí los corredores atraviesan la Caldera de Aguamansa, Anaga Chasna, Pista Los Picachos, Pista PK 29, Piedra de Los Pastores, Ladera de Tigaiga, Chanjiga, Tigaiga, El Asomadero, El Lance, Mirador de San Pedro, Rambla de Castro y, finalmente, Puerto de la Cruz.

Media.-

El catalán Marc Pinsach se hizo con el primer puesto tras completar los 20 km en 1:36:11. El corredor gerundense tuvo que emplearse a fondo para superar a Dailos García, al que aventajó en poco más de un minuto (1:37:35), mientras que la tercera plaza fue para Juan García –vencedor el año pasado de esta distancia- con un tiempo de 1:42.51.

En féminas, Sonia Prieto confirmó el buen estado de forma que atraviesa y se anotó el triunfo con un registro de 2:07:27. La gallega afincada en Tenerife superó con cierta holgura a la polaca Olga Lyak, segunda con un tiempo de 2:10:12 y a la británica Elspeth Turner, tercera tras atravesar la línea de meta con un registro de 2:18:20.

La Media de 20 kilómetros se inició en la plaza de San Agustín de Los Realejos y transcurrió por El Asomadero, La Corona, Mirador de San Pedro y Rambla de Castro hasta llegar a la línea de meta. La prueba, con un 32% de sendero, un 18% de pista y un 50% de asfalto, tiene un desnivel acumulado de 2.794 metros y una altitud máxima de 1.092 metros.