La aparición de un inversor para el Club Gran Canaria es una magnífica noticia que será fiscalizada con celo por el Cabildo

Las Palmas de Gran Canaria/ La aparición de un inversor para el Club de Baloncesto de Gran Canaria es una magnífica noticia porque la entrada de capital privado es una vieja demanda del club, de la sociedad y del propio Cabildo que, como no podía ser de otra manera, fiscalizará con celo cualquier operación que afecte a este equipo nacido en el patio de un colegio tan arraigado al sentir de Gran Canaria.

Así lo manifestaron hoy tanto el presidente del Cabildo, Antonio Morales, como el vicepresidente primero y consejero de Deportes, Ángel Víctor Torres, quienes celebraron que el Granca haya recibido un patrocinio de nada menos que medio millón de euros, lo que lo convierte en el segundo patrocinador en importancia para el club.



El Cabildo de Gran Canaria tiene "una responsabilidad enorme" en la administración de este club y "no se lo va a vender al mejor postor", garantizó Morales en referencia al caso de que finalmente se tome la decisión de sacar a concurso público una parte de sus acciones, una decisión que no está tomada y que es independiente de este patrocinio de medio millón, para lo que el inversor aporta otro medio millón, aunque primero tendría que resultar adjudicatario.

Cualquier operación "pasará por todas las garantías y cautelas y después de conocer la opinión de todos los grupos políticos, la sociedad y las personas relacionadas con la historia de este club", aseveró Morales, quien recordó que ya "apareció un jeque" con supuestas pretensiones inversoras que el Cabildo rechazó frontalmente porque no ofrecía garantía alguna.

El Cabildo será el "fiscalizador y vigilante continuo para que no se produzcan operaciones que pongan en riesgo al club e incluiría las cláusulas que fueran necesarias si finalmente saca una parte a la venta".

De hecho, prosiguió Torres, será una decisión que se tome en el seno de la Fundación Canaria para el Deporte fruto del consenso, el diálogo y una negociación tranquila para la que hay seis meses por delante.

La aparición de este inversor es una magnífica noticia porque el presidente del Club, ahondó el consejero, recibió la encomienda de aumentar los ingresos del sector privado, una reivindicación histórica que implica menor aportación directa de la Institución insular, que ya aporta 3,2 millones de euros a su mantenimiento, al margen de la decisión que se tome sobre la venta de acciones, que será siempre en libre concurrencia y competitividad.

