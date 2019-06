Primer objetivo conseguido del paratriatleta tinerfeño Juan Jesús Aguiar en Francia

Con la participación de los 70 mejores atletas del mundo en sus respectivas categorías. El tinerfeño que corrió en la categoría PTS4, fue uno de los eventos más competitivos en Besanzón, Ya no solo por el número de triatletas que compitieron (12), sino también por la cantidad de nacionalidades que se dieron cita.

El recorrido al que se tuvieron que enfrentar fue el siguiente:1. Nadar: 1 vuelta de 750 m. en el lago.2. Bicicleta: hacer 21,35 km. (1 vuelta grande de 10,75 km + 1 vuelta de 8,8 km + 1,8 km para volver a la transición).3. Carrera a pie: 5 km. hasta llegar a meta (la carrera consistió en 0,2 km + 2 vueltas de 2,3 km + 0,2 km hasta el final).Uno de los objetivos que se había marcado el tinerfeño era bajar la marca del año pasado que la tenía en 1:21 y lo consiguió con un tiempo de 1:17:29 (nadar en 11.08 +bicicleta en 37.36+corriendo 25.17), rebajando su tiempo, ocupando el 9º puesto de su categoría y el 31º de la general.Un poco más de dos minutos separaron a los cinco mejores atletas, incluidos 38 segundos entre el medallista de oro Mikhail Kolmakov (1:09:21) de Rusia y el medallista de plata Joe Kurt (1:09:51) de Luxemburgo. Oliver Dreier (1:10:21) de Austria entraba solo 22 segundos por detrás de Kurt en tercer lugar.

A su llegada Juan Jesús Aguiar declaraba "Ha sido una competición muy difícil ya que que se encontraban en competición los mejores del mundo. Para mí ha sido un sueño estar compitiendo a este nivel, llevando un entrenamiento menos profesional que quizás lleven los demás. Pero como digo siempre ha ido gente con bastante nivel, han venido los mejores y han hecho muy difícil hacer buenos puestos pero para mí ha sido satisfactorio bajar ese tiempo que tenía del año pasado. Agradecer nuevamente a Tomás Barreda, Raquel Mesa, Oswaldo Sosa, Óscar Fumero e Isaac Rojas porque todos ellos son el núcleo de mi entrenamiento, las personas a las que confío para ir desarrollando este año el proyecto deportivo que estoy entrenando muy en serio y que estoy muy feliz de poder hacerlo y de poder entrenar con un poquito más de tiempo también.

Y aunque estoy contento con los resultados y el Mundial de Acuatlón de hace unas semanas, he rebajado esos 5 minutos del año pasado en una carrera de menos a más pero ocurre que a veces los resultados no se correlaciona con la dedicación y empeño que uno cree ponerle a las cosas. Así que toca seguir trabajando y disfrutando del día a día de esta apasionante aventura en el paratriatlón para seguir explorando mis límites. Estoy orgulloso de desarrollar un proyecto deportivo basado en esos valores deportivos y humanos.

Quisiera agradecer a todas las empresas, instituciones y amigos que ven una ventaja en lo que puedo aportar como persona a la sociedad y apuestan por ello. También quiero agradecer a mi mujer Candelaria Álvarez por ser el pilar de mi vida y apoyarme en mis proyectos, en mis sueños y sobre todo por compartirlos y degustar el proceso conmigo y gracias por acompañarme y compartir estos días conmigo a mi madre Teresa Rodríguez, es lo mejor que me puede dar el deporte".

#HoyNoPerderé