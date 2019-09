El Libby's La Laguna se adjudica el "VI Torneo Islas Canarias Quico Cabrera"

La Laguna/ Las blanquiazules sellan una victoria trabajada ante el IBSA CV CCO 7 Palmas. El Pablos Abril acogió una cita especial este domingo, la celebración del "VI Torneo Islas Canarias Quico Cabrera" que finalmente ha coronado al Libby´s La Laguna como vencedor del mismo, tras superar al IBSA CV CCO 7 Palmas por 3-1.



El encuentro se antojaba complicado y las blanquiazules empezaron sufriendo los puntos certeros de las rivales que comenzaban alejarse en el electrónico. Sin embargo, las jugadoras dirigidas por Flavia Dias no se iban a rendir y tirando de garra acortaban distancias hasta empatar 24-24 en el último suspiro del set, para finalmente adjudicárselo por 27-25.

El comienzo del segundo periodo iba a ser diferente, más disputado e igualado, con intercambio de golpes a ambos lados de la red. Las blanquiazules se adelantaban y cogían ventaja de dos puntos (18-16) cuando el cuadro visitante pedía tiempo muerto para poner pausa al encuentro. Surtió efecto y volvían a empatar en un set que no dejó de estar igualado hasta el final, pero un gran trabajo coral permitió a las blanquiazules sumar otra victoria y llevarse el segundo duelo por 25-23.

El tercer y último set tendría mismo guion. Los dos conjuntos se dejaban la piel en la cancha, disputando cada punto con garra y tesón, midiendo sus fuerzas y poniéndose a prueba constantemente. Las visitantes tomaban cierta ventaja (9-12) pero era neutralizada con un gran ataque de las blanquiazules que forzaban llegar en tablas hasta el final del set, que finalmente se decidía a favor del IBSA CV CCO 7 Palmas por 24-26.

De esta manera, se llegaba al cuarto periodo del partido, que arrancaba con las blanquiazules golpeando primero pero los ataques de las visitantes volvían a surtir efecto y se adelantaban en el electrónico (7-6) por primera vez en el set. Su buen hacer en la red les llevó a tomar una ventaja de cinco sobre las blanquiazules, pero un gran trabajo colectivo de las de Taco volvía a recortar distancias, firmando un 25-25 en los últimos compases del encuentro. Tras un intercambio de golpes continuo, las blanquiazules tiraron de garra y con el empuje de la afición consiguieron hacerse con el cuarto set (31-29) y con el partido, firmando una victoria muy trabajada.

Tras esta primera toma de contacto, el Libby´s La Laguna coge los apuntes necesarios para continuar con su exhaustiva puesta a punto de cara a la Supercopa que se disputará el próximo 5 de octubre en el mismo escenario, frente al May Deco Voleibol Logroño.