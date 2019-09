El Sanaya Libby's La Laguna sella la pretemporada con victoria

La Laguna/ El equipo blanquiazul se adjudica el I Torneo Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas tras ganar al IBSA CV CCO 7 Palmas.

El Sanaya Libby's La Laguna se adjudicó la victoria en la primera edición del Torneo Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas ante el IBSA CV CCO 7 Palmas por 3-0, en un partido en el que las blanquiazules ponen punto y final a la pretemporada.



Arrancaba el encuentro en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria, con los dos conjuntos bien armados y con un comienzo muy igualado. Sin embargo, las blanquiazules impusieron un ritmo elevado y tomaron ventaja consiguiendo una renta de cinco puntos, una diferencia que lastró al equipo local y puso muy difícil la remontada. De esta manera, se llegaba al final del primer set consiguiendo la victoria el Sanaya Libby's La Laguna (20-25).

El guion en el segundo periodo volvía a repetirse y las jugadoras capitaneadas por Flavia Dias tomaban la delantera en el electrónico. Sin apenas reacción, el IBSA CV CCO 7 Palmas se quedaba atrás, cediendo una ventaja de nueve puntos cuando se llegaba a el ecuador. El conjunto de Pedro Lanero intentó reducir la diferencia entre ambos, consiguiendo un parcial de 5-0 pero no fue suficiente para evitar que el equipo tinerfeño se llevara el segundo set (17-25).

El tercer y último duelo arrancaba de manera similar a los anteriores, donde las de Taco tomaron de nuevo la iniciativa en el marcador. Sin embargo, el equipo grancanario lograba neutralizar la ventaja y se adelantaba por primera vez en el partido (11-10). La recta final del set se antojaba muy disputado, donde ambas escuadras mostraban sus habilidades para intentar no terminar cediendo. Sin embargo, las blanquiazules tiraron de garra y consiguieron vencer al conjunto local por 22-25, llevándose así el trofeo del Torneo Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas en su primera edición.

Tras este último test de pretemporada, el Sanaya Libby´s La Laguna se prepara para disputar la Supercopa el próximo 5 de octubre en el Pablos Abril frente al May Deco Voleibol Logroño, en el que se disputará el primer título de la campaña 19/20.