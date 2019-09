El Lanzarote Summer Challenge 2019 corona a los más fuertes

Finalmente, y tras demostrar que eran los mejores, conseguían hacerse con el título de campeones de Rx Alberto Ordóñez en primera posición, el albaceteño Juan Ballesteros en segundo lugar y San Lubben tercero. En la modalidad Team, se hacían con el primer puesto Hobbits Team, seguidos de Friends Connection y Zipi y Zape. En Scale Femenino el podio ha quedado conformado por Marián Higón, Bea Santana y Melodie Bohny. Y en Escale Masculino el primer puesto era para Jhonnathan Delgado seguido de Pedro Caballero y Eladio Fontes.Espectáculo sobre la arenaLa segunda jornada del Lanzarote Summer Challenge 2019 comenzaba puntual en La Playa del Reducto en Arrecife con la disputa del wod número 4 que cerraba el cuadro previo de la competición. Una última prueba que otorgaría el pase a la fase final a los ocho mejores atletas de cada categoría. El cuarto wod ofrecía un alto nivel de crossfit en la lucha por entrar en las finales y ser uno de los mejores en esta quinta edición. En Scale Femenino la italiana Elisa Zena no daba tregua a sus rivales y se clasificaba primera en esta última prueba clasificatoria. En la categoría masculina de Scale, Omar Álvarez y Alberto Martínez mantuvieron un bonito duelo que les otorgaban los dos primeros puestos del wod 4.Gran exhibición y gran nivel el de los atletas de Rx en la última prueba de la fase previa. Emoción hasta el último instante que daba el primer puesto a Sam Lubben. El equipo Hobbits Team ocupaba la primera plaza después de completar el ultimo wod y con ello se cerraba la fase previa del Lanzarote Summer Challenge 2019.Los mejores en la gran finalCon un ambiente de lujo en la Playa del Reducto de Arrecife y lleno absoluto en las gradas, comenzaban las finales con los ocho mejores atletas de cada categoría luchando por convertirse en los más fuertes de esta edición. El público entregadísimo recibía a las ocho competidoras que lucharían por obtener el mejor resultado en Scale Femenino. La grancanaria Bea Santana completó una magnífica final finalizando el wod final en un tiempo récord. En hombres el ritmo fue frenético desde el comienzo de la tanda final. La representación de los mejores del panorama regional demostraba el gran nivel del crossfit en las islas. El grancanario Alberto Martínez culminaba el wod final en primer lugar en una dura lucha contra el venezolano Jhonnathan Delgado.

Final Rx, la hora de los más fuertes del box, los integrantes de la categoría desarrollarían parte de la prueba final nadando en aguas de la Playa del Reducto. Un wod muy exigente que determinaría al atleta en mejor forma en esta edición 2019. El holandés Sam Lubben tomaba el mando de la prueba acabando el sector de las anillas en primera posición y entrando al agua como líder. Tras él, Ballesteros, De La Guardia y Concepción que luchaban por acabar la prueba de natación en los primeros puestos. El levantamiento de peso determinaría el ganador de la prueba final que no fue otro que el mundialista Sam Lubben seguido del grancanario Alex De La Guardia y el tinerfeño Rubén Concepción.

Una vez computados todos los resultados, el vencedor absoluto en la categoría Rx era el asturiano Alberto Ordóñez. "Comencé demasiado fuerte, declaraba el deportista residente en Tenerife, "luego me relajé y llegué hasta aquí. Ha sido una sorpresa." En categoría Team vencía Hobbit Team, formado por el lanzaroteño Bryan Hernández y la madrileña Rita Martín, que aseguraba que "esto nunca es fácil, sufrimos cada gota hasta el final". Su compañero Bryan, por su parte, afirmaba que "Lanzarote es un destino que a la gente le encanta: el clima, la playa...y eso atrae a muchos deportistas con mucho nivel a campeonatos como éste."

Carmen Vicente, directora del Lanzarote Summer Challenge 2019, se mostraba muy satisfecha, "hemos superado las expectativas ampliamente, el nivel de Crossfit que hemos vivido ha sido impresionante, la afluencia de público también. Todos hemos disfrutado tanto con los wods, muy divertidos, como con los atletas, de gran nivel."

Terminada la competición tenía lugar la entrega de premios a la que asistían Roy González, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, Nova Kirkpatrick, concejala de Actividades Clasificadas y Roberto Herbón, concejal de Obras Públicas. Roy González aseguraba que estaban "muy emocionados de ver cómo ha respondido la gente, el nivel de los participantes... Arrecife merece eventos como éste, con esta repercusión turística y mediática, estamos muy contentos por haber recuperado esta prueba y vamos a seguir apoyando ediciones futuras."

Culminan así dos intensas jornadas de deporte al aire libre, espectáculo y toda la emoción del mejor Crossfit europeo, en medio de un ambiente inmejorable, con unas gradas llenas durante todo el fin de semana, bajo una temperatura perfecta y el entorno ideal, la playa capitalina del Reducto, en Arrecife, que con su arena blanca y sus aguas cristalinas se ha convertido en el escenario perfecto para el desarrollo de todas y cada una de las durísimas pruebas a las que han tenido que enfrentarse los participantes. Con la celebración de la quinta edición del Lanzarote Summer Challenge, la isla de Lanzarote se consagra como anfitriona de grandes eventos deportivos a nivel internacional. Tras este éxito rotundo, la organización tiene ya sus miras puestas en la celebración de la próxima edición.

La quinta edición del Lanzarote Summer Challenge 2019, organizada por Crossfit Lanzarote, ha sido posible gracias al patrocinio del Cabildo de Lanzarote a través de las Consejerías de Turismo y Deportes y European Sports Destination by Turismo Lanzarote y del Ayuntamiento de Arrecife a través de su Concejalía de Deportes, Armitron Pro Sports y Wodshop Las Palmas. También a la colaboración de Aimharder, Fitnessmania.es, Arrecife Gran Hotel and Spa, Hotel Lancelot Playa, Phisiorelax, Ser Lanzarote, Patagonia Grill, Mesana, Cosas del Mar, Joaquín Cabrera Comercial, Solán de Cabras, Coca Cola, Acaí Amazon, Travieso, Exhale Fisioterapia y Pilates, Centro Deportivo Fariones Lanzarote y Canglasses.