El Sanaya Libby's La Laguna planta cara pero cae en la Supercopa

La Laguna/ El equipo blanquiazul cedió ante el May Deco Voleibol Logroño por 0-3.

El Sanaya Libby´s La Laguna no ha podido superar al May Deco Voleibol Logroño y ha caído en la Supercopa Femenina por 0-3. Aunque el gran sueño era mantener el trofeo en la Isla, la garra mostrada por las blanquiazules no fue suficiente en un encuentro de altísimo nivel y el conjunto tinerfeño piensa ya en el inicio liguero.