El RC Náutico asalta la cancha del colíder

Tenerife/ El RC Náutico continúa alargando su sonrisa. Tercera victoria consecutiva de La Marea en Liga EBA frente a uno de los mejores equipos de la categoría: el Real Madrid (52-81). La escuadra dirigida por Santi Lucena fue un rodillo que mandó desde el principio, sorprendiendo a los blancos en un intento fallido de remontada. Equilibrio conjunto entre ataque y defensa para seguir creciendo como grupo. Triunfo de mérito donde se ganan sensaciones a costa de un rival madridista que venía de encadenar seis resultados positivos de manera sucesiva, con un balance casi sobresaliente (8-1).



Partido bastante serio en todas sus fases del RC Náutico, especialmente en defensa. No concedió un respiro en ningún compase de los 40 minutos globales. Una tarea soberbia que dificultó la tarea abortada de remontada del conjunto dirigido por Mariano de Pablos, sin capacidad de respuesta, quienes se quedaron en 52 créditos cuando acumulaban un promedio de 90 puntos por choque. Hasta nueve jugadores de la entidad tinerfeña alcanzaron el doble dígito en valoración. Destacando el liderazgo anotador de Saulo Román (22) y Alberto Cabrera (13); la eficiencia en el rebote de Danilo Brnovic (9); y la visión de Del Pino en rol de asistente (5). Un Náutico de Tenerife que fue mejor en todo, con un enorme porcentaje en el tiro interior (53%), más inspirado desde la línea de tres (28%) y en el lanzamiento de libres (75%).

Ya el primer cuarto marcó las tendencias de lo que vendría a posteriori. Tristan Vukcevic golpearía primero para los blancos, pero sería un mero espejismo. La Marea se convirtió en un rodillo sobre el parqué madridista para silenciar el graderío mediante un ejercicio baloncestista de altísimo nivel. Parcial de 0-12 bajo la batuta de un excelso Saulo Román, secundado por Fallou Niang y en el rebote por Danilo Brnovic. Mientras, Del Pino se pondría el traje de asistente para forzar el primer tiempo muerto de los capitalinos (2-12). No encontró el acierto desde el tiro interior un Real Madrid forzado a los errores (3/19), todo lo contrario que el cuadro nauta (41% de acierto). Argumento que aprovechó Fischer y, posteriormente, el alero montenegrino para aumentar la renta. Los dos Albertos (Cabrera y Hernández) se apuntaban a la fiesta para irse quince arriba (6-21).

Mantuvo la sexta marcha la escuadra dirigida por Lucena antes del receso. Los locales seguían sin encontrar a sus dos principales referencias ofensivas: Vukcevic y Spagnolo. Mientras tanto, Berzins y Alberto Hernández castigaban cada espacio con una inspiración extrema desde el lanzamiento de triples (12-29). Cuando el Real Madrid recortaba ligeramente distancias, Saulo -quince puntos al descanso- estaba enormemente inspirado para rebajar la confianza de los locales. Con 18-36, Salikis y Kostadinov golpeaban desde el exterior (24-36), pero otra vez el base grancanario rompía las ilusiones del colíder con una eficiencia magistral de cara al hierro.

Mantuvo las diferencias La Marea para anular a su rival con un segundo cuarto de alta anotación (24-26) para irse con confianza a vestuarios (30-47).

El juego coral se prorrogó en la segunda parte del encuentro. Una exhibición incansable donde los nautas seguían a lo suyo. El Madrid parecía perder la fe. Oportunidad que no dejó escapar el RC Náutico para ampliar diferencias y dejar al contrario en el tercer acto por debajo del doble dígito (parcial de 9-20). Saulo, Berzins y Del Pino seguían de dulce de cara al hierro. Aplastante dominio con un 61% de acierto en el tiro interior (39-67).

Con todo el pescado vendido, redujo la intensidad el RC Náutico en el último cuarto. Aún así, firmaba pleno para imponerse en créditos durante los parciales de cada uno de los cuatro cuartos (13-14). Spagnolo anotaba, pero de manera tardía para los suyos. Juanan García se animaba desde el lanzamiento de triples, al igual que Alberto Cabrera (43-73). Klavzar y Tisma mitigaron tímidamente el dolor con un parcial de 5-0, pero Saulo y Álvaro Gómez cerraban la cuenta de la mejor forma posible: de tres (52-81).

Tiempo para celebrar una victoria positiva que refrenda las sensaciones positivas y crecientes del equipo nauta, en una línea ascendente. Fin de semana para disfrutar de este resultado antes de preparar, desde la semana que viene, la siguiente cita en el Pabellón RCNT contra Lujisa Guadalajara Basket (sábado 30 de noviembre, 19.00 horas).

Real Madrid (52): S. Mouratay (2), R. Izquierdo (0), U. Klavzar (7). M. Spagnolo (6), O. Aquíno (2), T. Salikis (10), S. Vukcevic (4), K. Kostadinov (9), B. Tisma (12).

Entrenador: Mariano de Pablos.

RC Náutico Tenerife (81): Alberto Cabrera (13), Nuha Sagnia (0), Jorge del Pino (8), Saulo Román (22), Alberto Hernández (5), Hugo Lazcano (1), Danilo Brnovic (9), Juanan García (3), A. Gómez (3), Rihard Berzins (7), David Fischer (4), Fallou Niang (6).

Entrenador: Santi Lucena.

Parciales:

06-21

24-26

09-20

13-14

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de Liga EBA, disputado en la Ciudad Deportiva Real Madrid ante unos 50 espectadores. En dicha cita, estuvo presente el presidente del club, Enrique Martínez García, así como el vocal de la sección de baloncesto: Pedro Pinto.