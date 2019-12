El RC Náutico cede ante Uros de Rivas

Tenerife/ La Marea no pudo firmar el sexto triunfo consecutivo en su visita a Madrid, despidiendo el año 2019 con un tropiezo ante uno de los mejores equipos del grupo B de Liga EBA: Uros de Rivas (82-76). Los nautas pelearon de principio a fin, sin darse por vencidos, pero no pudieron remontar un tanteo que se puso a favor desde el principio para los de Juanjo Simón.

La escuadra santacrucera estuvo más inspirada en el tiro exterior (37% de acierto frente al 35% de su rival), pero los locales sacaron mayor rédito del juego interior, con 21/45 (60%) en lanzamientos de dos ante los 14/33 del RC Náutico (42%). Un duelo donde Santi Lucena no pudo contar con Jorge del Pino por lesión ni Alberto Cabrera, quien entraba dentro de los planes de Iberostar Tenerife.