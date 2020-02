El Sanaya Libby´s La Laguna se despide del sueño europeo con la cabeza alta

Pese a que el Chemik demostró desde el inicio el alto nivel que exige la competición continental, el conjunto de Flavia Dias salió a la pista dispuesto a forzar el Golden set que tanto ansiaba y pronto puso la igualdad en el marcador 5-5. En un disputado parcial, donde cada punto se peleaba con fuerza (14-15), las blanquiazules tiraron de casta para superar a la férrea defensa visitante y, con la efectividad de una impecable Brooke Kranda a la cabeza, llevarse un set de infarto por 27-25.Lejos de amilanarse, el equipo polaco quiso retomar el vuelo en el siguiente periodo y a través de la eficacia de Agnieszka Bednarek logró adelantarse en el electrónico (9-12). Aunque la escuadra tinerfeña intentó mantener el pulso (18-20), las blanquiazules no consiguieron frenar las acciones visitantes. Los errores no forzados castigaron al Sanaya Libby´s en la recta final del set y el Chemik Police puso la igualdad en el marcador general tras un 22-25.La confianza de las tinerfeñas no se vería mermada y el equipo blanquiazul seguiría insistiendo para contrarrestar la calidad de su rival (9-9). No obstante, aunque las leonas lucharon para mostrar sus garras en la tempestad (17-20), la fortaleza del Chemik Polace en la red terminó siendo un problema insalvable para las canarias (17-25).A pesar de contar con la clasificación ya matemática para cuartos de final, el Chemik Police no pecó de relajación en el comienzo del que sería el último set del partido (10-12). Lo mismo hizo el Sanaya Libby´s La Laguna, que con la aportación de Mame Diouf logró darle la vuelta al electrónico (14-12). La igualdad se imponía en el marcador hasta que una resolutiva Pola Nowakowska junto a un gran trabajo colectivo, cerraban el partido con un ajustado 23-25.FICHA TÉCNICASanaya Libby´s La Laguna: Brooke Kranda, Silvia Araco, María Schlegel, Vicky Savard, Jessica Soares, Mame Diouf, -inicial- Nira Pérez (líbero), Janine Sandell, Sara Hernández, Elena Santana.Grupa Azoty Chemik: Martyna Grajber, Iryna Trushkina, Marlena Kowalewska, Agnieszka Bednarek, Iga Wasilewska, Martyna Lukasik – inicial - Paulina Maj-Erwardt (líbero), Polak Ewelina, Pola Nowakoska.Parciales: 27-25 (31'), 22-25 (27'), 17-25 (26') y 23-25 (29´)

Árbitros: Jovan Jokanovic- Kirill Nesterenko

Incidencias: partido de vuelta de octavos de final de la CEV Cup 2019, disputado en el Pablos Abril de Taco ante 750 espectadores. El encuentro contó con la asistencia del alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la segunda Teniente de Alcalde, en el ámbito del Área de Presidencia y Planificación, Margarita Pena Machín; el séptimo Teniente de Alcalde, de Servicios Municipales y Fiestas, José Manuel Hernández Díaz; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, Idaira Afonso y la directora insular de Deportes del Cabildo, Laura Castro.

Además, el pabellón lagunero contó con un stand de Ámate, fruto del acuerdo de colaboración entre ambas entidades.