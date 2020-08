Alejandro González, tras su regreso al golf amateur, se impuso en el XII Torneo Hoteles Islas Canarias

En cuanto a las distintas categorías disputadas en el XII Hoteles Islas Canarias, Ambrosio González se llevaba la victoria en 1ª Caballeros, gracias a los 41 puntos que le permitían superar en la clasificación a Agustín Martín y Leif Svenson, segundo y tercero con 40 y 37 puntos, respectivamente.

En 2ª Caballeros se imponía Bogdan Dziekonski que, con 42 puntos, aventajaba a Isidro Morales, segundo con 39; y a Jorge Cisneros, tercero, también con 39, posición que le daba a el título de campeón del Circuito de Verano Bandama.

En 1ª categoría de Señoras se vivió una gran igualdad, ya que las 3 primeras clasificadas obtuvieron 38 puntos, decantándose la victoria finalmente para Aranzazu Marrero que, por hándicap, se imponía a Inger El Eriksson y María del Carmen Cabrera.

La 2º categoría de Señoras se la llevó Teresa Sánchez, que gracias a sus 34 puntos superaba a Dulce Betancor, María Poch y María del Carmen Salcedo, todas ellas con 33 puntos. Agustín Martín se llevaba el premio al mejor Senior de la competición.

El Torneo Hoteles Islas Canarias, patrocinado por los hoteles Meliá Hacienda del Conde, Vital Suites, Seaside Palm Beach, Seaside Jameos del Agua, Veintiuno Emblematic Hotel, Villas Alondra, Jardín Tecina, Cordial Mogán Playa, La Quinta Roja THe, THe Anamar Suites, Gold by Marina y Hotel Golf Bandama, contó con la participación de 100 jugadores, que disfrutaron de una excelente jornada de golf en el Real Club de Golf de Las Palmas, cuyo campo presentaba unas condiciones excelentes para la práctica deportiva.

Una vez más, desde la dirección del club decano del golf español se pusieron las medidas necesarias para cumplir con todas las directrices y recomendaciones establecidas por los protocolos sanitarios y deportivos en aras de velar por la salud de todos los jugadores y los empleados del club.

Los ganadores de las distintas categorías recibieron como premios estancias en los distintos hoteles patrocinadores, cadenas hoteleras que en estos momentos difíciles para el sector turístico en Canarias no han querido dejar de apostar por un torneo que debe servir para promocionar y exportar la imagen de las Islas como destino seguro.

Con el objetivo de mantener la seguridad y el distanciamiento social, la entrega de premios del XII Torneo Hoteles Islas Canarias tuvo lugar a través de videollamada grupal, a la que se unieron muchos de los participantes del torneo, así como otros socios del club.