Anaga acogerá la edición del Santa Cruz Extreme el próximo 10 de octubre

La Santa Cruz Extreme es un evento que tiene cinco pruebas independientes lo que permite evitar masificaciones y que los deportistas disfruten del entorno sin aglomeraciones. La prueba más exigente sin duda será la ANAGA XTRM de 60 kilómetros, con más de 4.100 metros de desnivel positivo acumulado, con salida desde la Playa de las Teresitas y donde en su recorrido podrán disfrutar de lugares emblemáticas y caseríos como Chamorga, Roque Bermejo, el Faro de Anaga, Taganana, etc.Esta prueba le sigue en dureza la ANAXA XTRM DE 33 Kilómetros y 2100 metros de desnivel positivo que son salida también desde la playa de Las Teresitas se adentrará por el histórico camino de Abicore con dirección a Taganana para ascender el histórico camino de Las Vueltas.La tercera carrera la ANAGA XTRM de 18 kilómetros que tendrá su salida en el caserío Afur, con 1000 metros de desnivel positivo, se dirigirá a Los Catalanes y por el Barranco de Valle Luis y Tahodio entrará en la ciudad. Por su parte, la ANAGA XTRM de 11 kilómetros con un trazado más rápido y accesible para los participantes que busquen distancias más cortas y que, a su vez, también les permita la posibilidad de pasar por algunos de los rincones más emblemáticos de Anaga.

Por último, la modalidad de Joëlette volverá a darle la oportunidad a equipos formados por cinco personas desde el Caserío de Los Catalanes hasta la meta en los aledaños de la plaza de España en el centro de la ciudad, meta común para todas las distancias. En todas las distancias se han limitado el número de participantes que no sobrepasará en conjunto los mil atletas y las salidas serán escalonadas por modalidades y grupos.

La concejal de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, ha manifestado al respecto de este evento "que si bien la prueba se encuentra en un año difícil se ha continuado trabajando en los momentos más duros de la pandemia para poder celebrar la mejor edición posible, con unos recorridos renovados e impactantes, con estrictos protocolos de seguridad".

Alonso añadió que "en definitiva, y siempre mientras la situación lo permita, queremos apostar por eventos seguros que transmitan también que Tenerife, en general, y Santa Cruz de Tenerife, en particular son espacios seguros, tanto para el deportista local como para el foráneo. No nos podemos olvidar que tenemos que recuperar al visitante atraído por nuestra naturaleza único y por el entorno tan singular que representa la Reserva de la Biosfera de Anaga", remarcó la concejala.

En esta ocasión, destaca la inclusión de una prueba de ultra resistencia de 60 km con salida en la Playa de las Teresitas y la buena difusión internacional de la última edición que congregó a algunos de los mejores corredores del mundo en esta disciplina como Pau Capell (ganador de la UTMB y Cristofer Clemente (Subcampeón del Mundo de Trail) y que logró situar a Santa Cruz de Tenerife como referente europeo.

Por otro lado, la edil de Deportes, Alicia Cebrián, valoró muy positivamente la celebración de una prueba de las características de la Santa Cruz Extreme que "pese a las dificultades por el Covid-19, se ha hecho un enorme esfuerzo del Ayuntamiento de Santa Cruz por mantener una prueba de este nivel y que sitúa a Santa Cruz en el escaparate nacional e interancional".

Por su parte, el consejero de Planificación Territorial, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Martín Plata, señala que "esta prueba y su visibilidad en los diferentes mercados emisores de viajeros nos permitirá mostrar los espacios naturales de Tenerife y en especial sus cualidades como destino turístico para la práctica de deportes al aire libre los 365 días del año, que se agrupan bajo la marca Tenerife No Limits".

El consejero añade que "la Santa Cruz Extreme transcurre por uno de los lugares con más encanto de la isla, como es el Parque Rural de Anaga, un entorno que se debe preservar y dar a conocer para que los amantes de la naturaleza puedan descubrir que Tenerife tiene verdaderas joyas".

Mientras que el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, destaca que "el número de turistas que han podido realizar alguna actividad deportiva en la isla durante el año pasado se estima en aproximadamente un millón, con unos ingresos generados para el destino superiores a los 73 millones de euros". Aunque la crisis de la covid ha afectado a todos los destinos, Pérez confía en que la situación se normalice lo antes posible, "y en que pruebas como la Santa Cruz Extreme animen de nuevo a los turistas a viajar a la isla también por las posibilidades de practicar su deporte favorito que les brinda".

Bajo el patrocinio de Turismo de Tenerife, la Fred. Olsen Santa Cruz Extreme apuesta este año por la defensa de los valores de la sostenibilidad, concienciación y respeto por los valores naturales, así impulsa la "Huella de Carbono Cero" para lograr la mínima incidencia, evitar todo tipo de plásticos, la recogida selectiva de residuos, etc.

Toda la información de la prueba e inscripciones para el evento están disponibles a través de la web oficial (www.santacruzextreme.com).