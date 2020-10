El Sanaya Libby's La Laguna se lleva el derbi en su debut en casa

San Cristóbal de La Laguna/ El Sanaya Libby's La Laguna sigue sumando en positivo tras alzarse con la victoria en un derbi canario muy disputado frente al IBSA CV CCO 7 Palmas, mostrando ambas escuadras su buen estado de forma en este arranque de la Liga Iberdrola. Con un parcial de 5-0, de la mano de Patricia Suárez, el Sanaya Libby's La Laguna arrancaba en el partido con el claro objetivo de llevarse el derbi. Sin embargo, el equipo grancanario no iba a mostrar pleitesía y Victoria Foucher lideraba a las suyas para intentar frenar las acometidas de las blanquiazules, que se marchaban en el electrónico y sumaban el primer set a su casillero (25-19).

Se reanudaba el partido con un parcial más ajustado, donde los errores no forzados y la buena actuación de las visitantes, fueron mermando el buen hacer del conjunto blanquiazul en la pista (12-21). Sin embargo, las pupilas de Juan Diego García reaccionaban con Lisbet Arredondo al frente y firmaban un parcial de 6-0 para cercar a las grancanarias, aunque no fue suficiente (21-25).El tercer tiempo arrancaba con las blanquiazules mandando en el electrónico con solidez, capitaneadas por Jenelle Jordan y Jessica Wagner (15-9). Sin embargo, no terminaban de cerrar el parcial y las visitantes aprovechaban los errores del equipo tinerfeño, que terminó por rehacerse para mostrar su capacidad ofensiva en la red y llevarse el set (25-23).El conjunto local comenzaba el último parcial tomando ventaja en el marcador (12-5). Sin embargo, Lucía Varela se hacía con el control en el conjunto grancanario para acercarse a las blanquiazules, pero reaccionaban y terminaron por desbaratar al rival para llevarse el set y la victoria (25-20).

FICHA TÉCNICA

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Silvia Araco, Lisa Jeanpierre, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Lisbet Arredondo, Nira Pérez (Líbero) – Inicial – Emma Ordóñez.

IBSA CV CCO 7 Palmas: Saray Manzano, Wivian Gadelha De Souza, Ana Flavia Galvao, Lucía Varela, Helia González, Victoria Foucher, Alba María Sánchez (líbero) – inicial – Ariadna Priante, Lisa Arbos, Lucrecia Castellano.

Parciales: 25-19 (18'), 21-25 (26'), 25-23 (26') y 25-20 (25').

Árbitros: Rafael González Tabares – Carlos Portugal Fuertes.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el Pabellón Pablos Abril a puerta cerrada.