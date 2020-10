Los 10 mejores trekkings de España para evitar aglomeraciones

Esto nos ofrece una oportunidad increíble de conocer nuevos lugares, despejar nuestras mentes y lo más importante... ¡hacer salud! ¿Pero qué pasa cuando estos sitios están a rebosar de gente? No es muy agradable en los tiempos que corren ¿verdad?

Para ayudarte a decidir Holidu, el buscador de alquileres vacacionales se ha unido a AllTrails, expertos en excursiones y naturaleza para traerte lo mejor en rutas de senderismo para este otoño, y entre las mejores hemos seleccionado aquellas con un menor índice de aglomeraciones, para que no tengas que sufrir por el distanciamiento social cuando estás disfrutando de la naturaleza.

1. Monte Guajara - Vilaflor, Tenerife

Puntuación: 4.8/5, 199 reviews | Distancia: 11,1 km | Desnivel: 852 m | Dificultad: difícil

El primer elegido del ranking es el Monte Guajara, un volcán inactivo de las Islas Canarias y también el cuarto pico más alto de Tenerife. Después de una intensa caminata impresiona encontrarse casi en la cima un gran cráter que te dejará a pocos pasos de coronar este imponente monte. Además, si se quiere disfrutar de uno de los mejores cielos de Europa, podrás encontrar un extraordinario observatorio astronómico en el lado sur del cráter. Una vez llegado ahí, relájate y disfruta de las vistas sobre el Teide, y si la capa de nubes lo permiten, también de las islas vecinas de Gran Canaria y La Gomera.

2. Barranco del Infierno - Valle De Laguara, Comunidad Valenciana

Puntuación: 4.7/5, 149 reviews | Distancia: 14.4 km | Desnivel: 796 m | Dificultad: difícil

Déjate impresionar por los bellos paisajes de la ruta del Barranco del Infierno o también conocida popularmente como la Catedral del Senderismo en la provincia de Alicante. El paraje se caracteriza por sus bonitos paisajes, la piedra seca típica de la zona y sus casi 7.000 escalones que recorren esta caminata y que van a hacer sudar a más de uno. A pesar de no ser alta montaña su recorrido se considera difícil por lo que se recomienda ir bien proveído de víveres y buen calzado.

3. Pico del Aneto - Benas, Aragón

Puntuación: 4.7/110 reviews | Distancia: 13.7 km | Desnivel: 1.482 m | Dificultad: difícil

En tercera posición encontramos uno de los picos más emblemáticos de toda España, el pico de Aneto situado a 3.404 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el pico más alto de la región de los Pirineos y el tercer pico más alto de toda España. Será un sitio que no te va a dejar indiferente, en el lado norte de la montaña es el hogar del glaciar de los Pirineos, el más grande que podrás ver en toda España. Prepárate también para pisar nieve incluso en verano, nieves permanentes cubren estos altos picos de la Sierra de la Maladeta. Así pues, coge crampones y piolet, ¡y que empiece la aventura!

4. Playa de Antequera a Las Casillas vía Sendero Igueste - Chamorga, Tenerife

Puntuación: 4.5/185 reviews | Distancia: 9.5 km | Desnivel: 823 m | Dificultad: media

Descubre la segunda playa natural más larga de Tenerife, poco conocida y transitada debido a su difícil accesibilidad, pero de una belleza natural difícil de describir. Para aquellos que estén en forma pueden dejar el coche en Igueste de San Andrés y empezar una caminata de ida y vuelta que los llevará a esta playa de ensueño. Sin embargo, para aquellos que quieran una opción más asequible pueden hacerlo fácilmente por mar, partiendo con barco de la Cofradía de Pescadores.

5. Callejón de Teno y Cumbre de Baracán - Buenavista del Norte, Tenerife

Puntuación: 4.9/176 comentarios | Distancia: 10 km | Desnivel: 573 m | Dificultad: media

Si quieres disfrutar de las maravillosas vistas desde el pico del Baracán te explicamos como conseguirlo. Partiendo desde El Palmar, dentro del Parque Rural de Teno, seguirás un sendero que te llevará hasta la cumbre del Baracán, pasando por el pueblo de Teno Alto.

Antes de llegar a esta localidad tendrás la oportunidad de contemplar el famoso volcán Teide a lo lejos. Además, es muy aconsejable parar atención a los bosques de brezo y laurel, únicos en las Islas Canarias gracias a su altura y humedad.

6. Valle de Otal desde San Nicolás de Bujaruelo - Torla-Ordesa, Aragón

Puntuación: 5/5, 56 reviews | Distancia: 12.7 km | Desnivel: 498 m | Dificultad: media

El Valle de Otal es un hermoso, aunque desconocido tesoro de los Pirineos, rodeado de montañas como la Peña de Otal, el Pico de Tendereña y la Peña de Ordiso. La ruta está en buenas condiciones, bien señalizada y atraviesa una serie de praderas muy hermosas situadas en la orilla del río Otal. A lo largo del recorrido atravesarás pequeños bosques y el mismo arroyo de Otal donde verás flores silvestres, vacas e incluso marmotas si eres afortunado. Prepara una buena salida de fin de semana con familiares o amigos, ya que esta ruta es adecuada para todos los públicos.

7. Circuito a Ruinas de La Trapa - Andratx, Mallorca

Puntuación: 4.4/5, 134 reviews | Distancia: 7.4 km | Desnivel: 418 m | Dificultad: media

Si quieres disfrutar de los alrededores de Andratx, en unos de los parajes más reconocidos de la geografía Balear, La Trapa es el sitio ideal. Se trata de las ruinas de un monasterio trapense situado al extremo más occidental de la isla. Esta ruta te llevará a la cima de una montaña, accesible todo el año desde donde podrás contemplar el mar, el casco antiguo de Sant Elm e incluso la isla de Dragonera.

8. Pico Bejenado desde el Mirador de Cumbrecita - El Paso, La Palma

Puntuación: 3.9/5, 71 reviews | Distancia: 8.2 km | Desnivel: 636 m | Dificultad: media

La ruta para llegar al Pico Bejenado parte del mirador de Cumbrecita, situado en el municipio palmense de El Paso. Un camino bien marcado te llevará a uno de los mejores miradores de toda la isla de La Palma. El comienzo de la ruta no es muy desafiante, pero aumentará su dificultad a medida que subas a la cima. Pero una vez allí, podrás disfrutar de unas vistas panorámicas del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y del inicio de la Ruta de los Volcanes que te va a dejar sin aliento.

9. Pico de Posets - Benasque, Aragón

Puntuación: 5/5, 79 reviews | Distancia: 15.3 km | Desnivel: 1.696 m | Dificultad: alta

Esta magnífica ruta te llevará al pico Posets, el segundo pico más alto del Pirineo, dentro del Parque Natural Posets - Maladeta, que con su forma peculiar e imponente y sus 3.375 metros de altitud no te va a ser difícil de reconocer. Esta montaña probablemente no es tan popular como el Aneto o el Monte Perdido, ya que el turista generalmente no lo conoce y generalmente son montañeros los que se enfrentan a su desafiante subida; pero es muy recomendable para

aquellos excursionistas con un poco de experiencia y que quieran disfrutar de un paraje con mucho encanto.

10. Pedró dels Quatre Batlles - La Coma y la Pedra, Catalunya

Puntuación: 5/5, 113 reviews | Distancia: 18.3 km | Desnivel: 963 m | Dificultad: difícil

Esta ruta es conocida por ser uno de los más bellos miradores del prepirineo catalán. Con 2.386 metros de altitud el Pedró dels Quatre Batlles es un punto histórico de división entre cuatro municipios pre pirinaicos en el macizo del Port del Compte. A través de un desnivel moderado el camino transcurre a través de un paisaje de alta montaña con pendientes suaves pero pedregosas. Una vez hecho todo este esfuerzo, prepárate para disfrutar desde la cima de espectaculares vistas de los Pirineos.

https://www.holidu.es