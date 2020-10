Comienzan las revisiones médicas para los clubes deportivos teldenses

Para ello, el Rita Hernández tendrá la señalítica adecuada para que los deportistas sepan, en todo momento, por dónde acceder y salir, ya que habrá una única entrada (puerta de garaje acceso al pabellón) y una salida (puerta de acceso principal), de tal manera que no habrá cruce de personas. Además, habrá control de temperatura, dispensadores de gel hidroalcohólico, obligatoriedad de uso de mascarillas, así como, respetar las distancias de seguridad establecidas. Siendo importante, resaltar que si algún deportista ha pasado por la enfermedad, deberán traer un documento de su médico en el que indique que puede realizar deporte de competición. En caso de no aportarlo deberá pasar una revisión médica más exhaustiva en la que se confirme que no hay daño pulmonar, cardíaco y de otro tipo que le permita el deporte de competición .

Ya que según el informe publicado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte, sobre las Directrices para médicos realizadores de reconocimientos referentes a las complicaciones de deportistas que han padecido la enfermedad. Todos/as aquellos/as deportistas que la hayan padecido en cualquiera de sus grados de afectación: desde los asintomáticos hasta los que han padecido las formas más graves de la enfermedad. Es necesaria una evaluación exhaustiva antes de regresar a la actividad físico deportiva, así poder llevarla a cabo con las mayores garantías de seguridad y salud.

La Concejalía de Actividad Física y Deportes, agradece de antemano la confianza depositada, así como, el total cumplimiento de las medidas de protocolarias y recomendaciones indicadas por el personal municipal.

El protocolo establecido para las revisiones médicas por la Concejalía de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Telde, es el siguiente:

1.- Las citas previas se deberán solicitar al Ayuntamiento a través de registro digital o telefónico, por parte de los clubes. Resaltar que no se darán cita a las solicitudes de padres, madres o tutores.

Deberán realizarlo a los mails Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ó a los números telefónicos 928 139 050 / 828 013 420 Ext.: 31906 / 31907.

2.- El máximo de deportistas por equipo será de 5 diarios, para poder acceder a todos y todas. Por ello, se ruega que inicien las solicitudes los clubes que empiecen antes la competición. El resto se realizará con posterioridad ya que se continuarán haciendo durante toda la temporada. Es importante mantener el orden y la seguridad .

3.- Cada equipo deberá enviar un responsable durante las revisiones, pudiendo hacer esta función cualquier persona que se acredite con un documento de autorización, por parte del club. Ya que se llevará un control estricto de los usuarios que vienen, así como, el día y hora exacta .

4.- Los deportistas que hayan pasado enfermedad de coronavirus deberán traer un documento de su médico en el que indique que puede realizar deporte de competición. En caso de no aportarlo deberá pasar una revisión médica más exhaustiva en la que se confirme que no hay daño pulmonar, cardíaco y de otro tipo que le permita el deporte de competición .

5.- Los horarios de las revisiones serán de 7:30 a 9:00 horas, para que sea compatible con horario laboral y escolar .

6.- Los padres y acompañantes de deportistas deberán esperar fuera de la instalación, si existe necesidad de entrar con el deportista se le consultará al médico, antes de acudir a la cita .

7.- Recordar que debido al estado de pandemia en el que nos encontramos, todas las medidas adoptadas son para evitar contagios. Se deben evitar aglomeraciones y contactos, así como, mantenerse el máximo tiempo en espacios aireados, intentando evitar en lo posible los espacios cerrados.