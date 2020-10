Paso adelante del Salud Tenerife pese al empate

Después de los malos resultados de las primeras jornadas, las insulares necesitaban del triunfo para poder aspirar a pelear por una de las cuatro primeras plazas de esta primera fase, pero aunque no lo consiguieron mostraron una cierta mejoría, sobre todo en defensa, para tener hasta el último ataque para ganar un duelo que perdían al descanso por tres goles de diferencia.

Santa Cruz de Tenerife/ El Salud Tenerife empató este sábado en casa ante Liberbank Gijón (26-26) en un choque en el que las tinerfeñas, pese a no sumar los dos puntos, dieron un paso al frente y estuvieron muy cerca de llevarse la victoria ante uno de los conjuntos más fuertes de esta Liga Guerreras Iberdrola.

Desde el inicio empezó el Salud Tenerife muy enchufado al partido, logrando un 3-0 inicial con una gran Joana Fortuna, muy acertada, pero en apenas dos minutos las asturianas igualaron el partido (3-3) demostrando el porqué de su potencial.Las jugadoras de Lolo Galván no dejaron de mandar en el partido, aunque con diferencias pírricas, tan solo de un gol, hasta el 6-7. Pero después del quinto gol de Joana (10-8) un parcial 0-5 de las visitantes con María Pineda haciendo mucho daño en el pivote, cambió las tornas (10-13), dando a su equipo tres tantos de ventaja con los que acabaron los primeros 30 minutos (12-15).El juego coral de las locales al inicio de la segunda parte, sustentado en una defensa más férrea y agresiva, incomodó a Liberbank, que además empezó a sufrir los embistes de una Rebeca López que sacó su brazo a pasear (6 goles en la segunda parte), aunque se lesionó en los últimos instantes del partido, condicionando los ataques insulares.Magda Cazanga, que con molestias en su rodilla solo jugó tras el descanso, dio con su primer gol el mando al Salud (19-18) después del 10-9 de la primera mitad, y el partido no pudo volverse más emocionante. Con las guardametas Irene Sánchez y Raquel Álvarez insuperables (vaya partidazo las dos), el encuentro se decidiría muy al final, y a favor de quien mejor templara los nervios.Llegó a disponer de tres de ventaja el Salud (25-22), pero la lesión de Rebeca, y un 0-3 parcial en apenas dos minutos (25-25) dejó empatado el choque a falta de cinco minutos.Las malas decisiones en los dos lados del campo por parte de sus respectivos ataques, propició que apenas hubiera un gol más por cada equipo, y aunque Cazanga consiguió empatar a 26, su lanzamiento en el último segundo del partido no encontró portería por muy poco.

FICHA TÉCNICA:

Balonmano Salud (26): Irene Sánchez (p), Joana Fortuna Da Costa (6), Elena Martínez (4), María Zaldúa (4), Magdalena Szopinska (1), Andrea Loscos (-), y Eva Márquez (2) –inicial- Rebeca López (7), Magda Cazanga (2) y Susi Sánchez (p).

Entrenador: Manuel Ángel Galván.

Liberbank Gijón (26): Raquel Álvarez (p), María Palomo (3), Marizza Faria (2), Aida Palacio (6), Cecilia Cacheda (9), Marta Ordoñez (1), Sabrina Concepción (2) –inicial- Meriem Ezbida (p), Marta Méndez (-), María González (2), Débora Torreira (1), Nerea Calbon (-),

Entrenadora: Cristina Cabeza.

Árbitros: Jordi Pinilla y Eric Deiros.

Incidencias: Pabellón de La Salud. Puerta cerrada.