El Sanaya Libby's La Laguna conquista su cuarta victoria

Tenerife/ Las blanquiazules ganan por 2-3 ante un combativo Cajasol Vóley Dos Hermanas.

El Sanaya Libby's La Laguna sigue imbatible en la Liga Iberdrola aunque el Cajasol Vóley Dos Hermanas puso un alto precio a la victoria. El conjunto sevillano presentó batalla, pero las blanquiazules tiraron de garra para llevarse el partido en el tie-break.



Con Jenelle Jordan como principal amenaza blanquiazul, el equipo tinerfeño comenzó a tomar ventaja en el marcador, pero las locales con Judith Porras y Jimena Fernández neutralizaban la ventaja (15-15). Sin embargo, con Lisa Jeanpierre al servicio y el buen trabajo colectivo, permitieron a las blanquiazules adjudicarse el primer set (19-25).

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por José Manuel González, "Magú", empezó golpeando primero, pero Lisbet Arredondo imponía de nuevo la igualdad en el electrónico (8-8). Se sucedían los puntos a ambos lados de la red sin un dominador claro y, aunque las blanquiazules lo intentaban hasta el final, las locales terminaron por llevarse el set (25-22).

Se reanudaba el partido bajo el mismo guion. Los errores no forzados castigaban a los dos equipos, haciendo que la igualdad reinara en Los Montecillos (15-15). Sin embargo, un parcial de 5-0 obligaba a Juan Diego García solicitar tiempo muerto para frenarles, pero no fue suficiente (25-19).

El siguiente set comenzaba con un fuerte ataque blanquiazul liderado por Patricia Suárez (5-9), traduciéndose en unos buenos minutos de juego. Sin embargo, las locales no iban a mostrar pleitesía y forzaban el set hasta los últimos puntos, pero las visitantes, con sangre fría, supieron imponerse (23-25).

La igualdad volvía a dominar los primeros compases del último set (4-4), pero Jessica Wagner asumía el control del equipo y con un gran trabajo coral por parte del conjunto insular, sellaban el triunfo (10-15).

FICHA TÉCNICA

Cajasol Vóley Dos Hermanas: Jimena Fernández, Judith Porras, Winderlys Medina, Victoria Van Eck, Meriyén Victoria Serrano, Andrea Silvia - inicial - Eliana González (líbero); Alba Ortiz, María Zambrano, Florencia Wolkowyski, María Rodríguez.

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Silvia Araco, Lisa Jeanpierre, Jenelle Jordan, Lisbet Arredondo, Jessica Wagner – Inicial – Nira Pérez (líbero); Blanca Izquierdo, Emma Ordóñez.

Parciales: 19-25 (24'), 25-22 (27'), 25-18 (23'), 23-25 (27') y 10-15 (15').

Árbitros: Ángel Romero Martínez – Fernando J. Cerrato

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el CDM Los Montecillos.