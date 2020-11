El Sanaya Libby's La Laguna mantiene el pie en el acelerador

Comenzaba el encuentro con el conjunto catalán tomando la ventaja en el electrónico, aprovechando varios errores no forzados de las blanquiazules (7-11). El técnico blanquiazul, Juan Diego García, solicitaba tiempo muerto y sus pupilas intentaban mantenerse vivas en el partido, pero no fue suficiente para cazar al rival (19-25).Se reanudaba el partido con un Sanaya Libby's revitalizado. Lisbet Arredondo y Jenelle Jordan comandaban los ataques del equipo tinerfeño, mostrando todo su potencial ofensivo (12-4). Sin embargo, las visitantes no iban a rendirse y cercaban a las blanquiazules en el marcador, pero con Nira Pérez como baluarte, las locales no dejaron escapar el set (25-20).La igualdad reinaba en los primeros compases del tercer tiempo (8-8), pero con un parcial de 6-0 y con Lisa Jeanpierre como principal amenaza, las blanquiazules se marchaban en el marcador. Aunque las pupilas de Rafael Ruiz no mostraban pleitesía, el gran trabajo colectivo propició que el set cayera del lado local (25-20).El Sant Cugat empezaba golpeando primero, pero las blanquiazules se resarcían y conseguían empatar el encuentro con Patricia Suárez al frente (10-10). Sin embargo, ambas escuadras mantenían el pulso hasta el final, desplegando un gran juego a los dos lados de la red, pero el equipo tinerfeño tiró de garra para adjudicarse el parcial y la victoria (29-27).

FICHA TÉCNICA

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Silvia Araco, Lisa Jeanpierre, Jenelle Jordan, Lisbet Arredondo, Jessica Wagner – Inicial – Nira Pérez (L), Emma Ordóñez, Blanca Izquierdo, Daysa Delgado.

DSV CV Sant Cugat: Aina Berbel, Raquel Brun, Andrea Bové, Camila Maldonado, Anna Newsome, Itziar López – inicial – Marta García (L), Laura Alcalde, Alba Cardona.

Parciales: 19-25 (23'), 25-20 (25'), 25-20 (26'), 29-27 (35').

Árbitros: Alexis Fuentes Barrasa – José María Padrón Hernández.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el Pablos Abril de Taco a puerta cerrada.