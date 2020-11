El Cisneros Alter gana al Egido Pinto y mantiene sus opciones para la Copa del Príncipe

El triunfo deja a los tinerfeños con las opciones intactas para disputar la próxima edición de la Copa del Príncipe, su primer objetivo de este curso, y también dependiendo de sí mismos para terminar la primera vuelta como líderes del Grupo B. Para eso deberán superar, en las dos próximas jornadas, al Arona y al Pizarra, los dos equipos que los preceden en la clasificación.

El primer set no tuvo historia. El Cisneros salió a la cancha como una apisonadora y comenzó a disfrutar de las primeras ventajas con Vitali Kobzev al servicio (5-1). Tras el primer tiempo muerto visitante, la ventaja siguió creciendo paulatinamente (13-6) para asombro del equipo que dirige Jordi Martínez. Este movió el banquillo en busca de soluciones, pero nada funcionó para los madrileños, a los que se les atragantó el bloqueo tinerfeño con la muralla que formaron Fernando Fernández e Isaías Sanches. Al final, 25-11 en apenas 16 minutos.

La segunda manga fue todo lo contrario. Transcurrió bajo el signo de la igualdad y estuvo marcada por la imprecisión de ambos en el servicio. De hecho, los tres primeros puntos del Cisneros en este set fueron por errores en el saque del Grupo Egido Pinto. El equipo que dirige Rubén Martínez no estuvo tan cómodo y los madrileños llegaron incluso a disfrutar de una pequeña ventaja (15-16). Los locales, no obstante, impusieron su mayor calidad y llegaron a la fase decisiva del juego con 24-23. Un error, cómo no al servicio, de Marcos López dio el 25-23 al Cisneros.

El último parcial discurrió por la senda de la igualdad hasta que el Cisneros encontró la manera de romper el bloqueo del Grupo Egido Pinto y fue creciendo en el marcador desde un 12-9 al 14-10. De ahí a un 17-12 y, luego hasta un 21-13 que dejó el partido prácticamente visto para sentencia. El equipo que dirige Rubén Martínez supo jugar los últimos puntos y terminó imponiéndose por 25-15.

FICHA TÉCNICA

CD CISNEROS ALTER: Fran Rodríguez, Antonio Mondejar, Vitaly Kobzev, Fernando Fernández, Isaías Sanchez, Lucas Conde, Ricardo García (líbero) –inicial— Pablo León y Adrián Oliva.

GRUPO EGIDO PINTO: Borja Martínez, Alberto de Miguel, Víctor Díez, Daniel Pino, Marcos López, Alejandro Carretero, Marcos Abad (líbero) –inicial— Antonio Burrel, Adrián Romera y Adrián Pino

MARCADOR: 25-11 (16'), 25-23 (26') y 25-15 (25')

ÁRBITROS: Alejandro Cruz (principal) y Óliver González (auxiliar)

INCIDENCIAS: Pabellón del Colegio Cisneros Alter. Partido correspondiente a la séptima jornada de la Superliga Masculina 2, en su Grupo B, celebrado sin público.