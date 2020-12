El Sanaya Libby's La Laguna, cabeza de serie en la Copa

No pudo ser. Intentó hacerse fuerte en la tempestad pero el Sanaya Libby´s no pudo lograr la ansiada victoria ante el CV Kiele, en la tarde de hoy en el Pablos Abril (2-3). Se escapa así el título de campeón de invierno pero con el valioso punto rescatado en un choque de alto voltaje, las pupilas de Juan Diego García se ganan el billete directo para las semifinales de la Copa de SM La Reina, antes de emprender un duro viaje hasta Rumanía para afrontar una nueva ronda de la competición continental.

En un día complicado para la escuadra tinerfeña, las leonas de Taco, con cambios en el sexteto inicial, salieron con las ideas muy claras a la pista del Pablos Abril (9-5), obligando así a Chema Rodríguez a solicitar el primer tiempo muerto. El Sanaya Libby´s La Laguna, con Lisbet Arredondo y Daysa Delgado al cabeza, no dudó en emplearse a fondo para contrarrestar la calidad de su rival (18-14) y adjudicarse así el primer set a su favor, pese a la insistencia del cuadro socuellamino (25-19).

En el siguiente periodo, las tinerfeñas, conscientes de no descuidarse ante un rival que ansiaba el triunfo para asegurar su presencia en el torneo del KO, lucharon desde el inicio para tomar rápidamente el control del juego (8-6). No obstante, el CV Kiele, que fue de menos a más, no dudó en aprovechar los errores locales para ponerse por delante en el marcador (13-18). Las indicaciones de Juan Diego García no tuvieron el efecto deseado ante un equipo que, gracias a su eficacia en el ataque, abriría una brecha insalvable para las blanquiazules (16-25).

El guion del encuentro no cambiaría en el tercer parcial y la igualdad estaría patente desde los primeros compases (7-7). Para romper la balanza, el equipo visitante se empleó a fondo para frenar las acciones del Sanaya Libby´s (13-16). Incapaces de imposibilitar el juego manchego y castigados por los errores defensivos, el conjunto blanquiazul nada pudo hacer para evitar que el tercer set cayera en el lado contrario (19-25).

En un cuarto parcial de infarto, cada punto se disputaba con fuerza y no se lograban grandes distancias en el marcador (8-9). Los esfuerzo de las leonas para mantenerse vivas (13-13) parecía no ser suficiente ante un incansable CV Kiele (15-19), pero el equipo de Juan Diego García no tenía intención de rendirse. La aportación de Patricia Llabrés en su debut dio fuerza a las tinerfeñas para darle la vuelta al marcador y tras el eficaz servicio de Blanca Izquierdo, el Sanaya Libby´s La Laguna provocó el tie-break (25-22).

Dispuestos a cerrar el encuentro con victoria, el CV Kiele apretó los dientes en el quinto set (4-8). La escuadra blanquiazul, superada por el nivel del equipo rival, nada pudo hacer, y a pesar de sus intentos, cedería en un disputado choque por 7-15.

FICHA TÉCNICA

Sanaya Libby´s La Laguna: Silvia Araco, Lisa Jeanpierre, Lisbet Arredondo, Jessica Wagner, Daysa Delgado, Emma Ordóñez – inicial – Nira Pérez (L), Blanca Izquierdo, Patricia Llabrés.

CV Kiele: Amelia Portero, Anna Walsh, Paola Martínez, Nazaret Florián, Renata Benedito, Karina Suligoy- inicial- Nerea Fuentes (L), Paula Miguel de Blas, Rocío Jiménez, Marina Saucedo.

Parciales: 25-19 (20'), 16-25 (22'), 19-25 ('), 25-22 (26') y 7-15 (13´).

Árbitros: Alexis Fuentes Barrasa - Alejandro Cruz Suárez

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga Iberdrola,

disputado en el Pablos Abril de Taco.