El Real Unión Tenerife Tacuense cierra la primera vuelta a domicilio

Tenerife/ El Real Unión de Tenerife Tacuense cierra este fin de semana la primera vuelta de su grupo en Reto Iberdrola. Las tinerfeñas marchan a la Comunidad Valenciana para enfrentarse este domingo (09.00 horas, Polideportivo Municipal) contra el Aldaia CF Femenino, en su penúltimo compromiso del año.

El conjunto de Ayoze Díaz persigue la prolongación de una racha triunfal, con cuatro partidos consecutivos sumando de tres y cinco sin conocer la derrota. Una dinámica que les mantiene en la segunda plaza, a solo dos del liderato: el Villarreal CF.



Un encuentro que no será empresa fácil. El Aldaia, recién ascendido en este presente curso a la segunda categoría del fútbol femenino español, ha ofrecido un rendimiento irregular a lo largo de esta campaña 20/21 -cinco créditos en seis partidos-. Sin embargo, en sus dos citas como locales, agregó puntos ante Fundación Albacete (2-2) y Alhama CF El Pozo (1-1).

"Hemos trabajado desde principio de semana en este enfrentamiento. Sabemos que no será un partido fácil, ya que ellas se hacen fuertes en su campo. No regalan puntos", declaraba la lateral del equipo insular, Tibi, a medios oficiales del club. "Iremos con pies de plomo, haciendo el trabajo que el cuerpo técnico nos exija. Confío en que haremos un buen papel para poder sacar puntos".

Para esta cita, Díaz no podrá contar con la presencia de su goleadora: Reichel, aquejada de unas molestias en el psoas. De resto, toda la plantilla se encuentra a disposición para intentar volver a sumar en positivo.