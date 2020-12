El RC Náutico despide el año con un convincente triunfo en Guadalajara

Los jugadores dirigidos por Susma Rodríguez controlaron las diferentes mangas desde una buena defensa. Un tanteo bajo que solamente se maquilló con un último cuarto roto, donde hubo espacio para correr ante las urgencias del equipo comandado por Román Peinado.

Los nautas dominaron en el tiro interior (56% de acierto) sobre un rival errático en dicha faceta. En el lanzamiento exterior, ofreció igualmente mejores prestaciones que su rival (42%). Superior también en el rebote, el equipo santacrucero encontró recursos en diferentes manos, con Saulo Román especialmente inspirado (15 créditos, 8 asistencias, 7 rebotes y 23 de valoración).

Arrancó la contienda con la igualdad como nota característica. Sin grandes diferencias ni parciales destacables, Guillermo Díaz llevó la batuta anotadora. Fueron diez minutos de reconocimiento, con errores en el tiro y un tanteo corto que resolvió Okafor Augustin en positivo con dos tiros libres (12-13).

En la segunda manga, el RC Náutico entonó su baloncesto para meter una marcha extra, especialmente cerca del asueto. Lo abrió José Quintero con un triple, pero el Guadalajara Basket respondía con firmeza mediante los créditos de Santos Esteban y Queralt Lortzing para firmar un parcial de 7-0 en contra (22-18).

Justo este marcador serviría como punto de inflexión. Susma Rodríguez pedía tiempo muerto para ordenar las piezas. A partir de entonces, el RC Náutico encontró su mejor versión para mandar hasta el final en el Polideportivo San José. Entre el segundo y tercer parcial, los insulares firmaron un parcial acumulado brillante: 2-19. Solo dos tiros libres libraron el monopolio de créditos de La Marea, que pasó de un 22-18 a vencer 24-37.

Durante ese intervalo, Saulo demostraba sus galones con un día lúcido en pista tanto en el capítulo anotador como de asistencias. El RC Náutico encontró momentos para correr, en rápidas transiciones, unido a buenos puntos desde la línea exterior. Asimismo, Del Pino secundaba en el papel de reparto de juego y en su capacidad para el rebote.

Con el 24-32 del descanso, el conjunto de la Avenida Anaga leyó a la perfección el guion del partido. No acumuló una ventaja abrumadora, pero siempre con un parcial que le otorgaba cierta tranquilidad para no pasar excesivos apuros. De una máxima de trece puntos a favor, Guadalajara Basket solo pudo rebajarlo en ciertos compases hasta un +7 de diferencia (42-49), concretamente en un parcial de 6-0 en los últimos compases del penúltimo cuarto.

No le tembló el pulso al RC Náutico en la fase decisiva. Alberto Hernández inauguraba la cuarta manga con un triple. Y Juan Andrés García, en una notable actuación personal, brilló con luz propia, anotando cuatro triples decisivos. En la pintura, el alero danés David Fischer daba más alas para multiplicar los recursos ofensivos. Pero es que además, el base natural de Los Realejos, Alberto Hernández, firmaba la máxima con otra canasta de tres (46-62). No perdió la cara la escuadra guadalajareña, quien recortó distancias mediante el buen hacer de González García, pero el RC Náutico no vio en peligro su triunfo. El propio Saulo y Quintero cerraban la cuenta para cerrar el año con sensaciones positvas.

Así, el grupo B-B de Liga EBA para hasta el segundo fin de semana de enero, donde La Marea volverá a repetir a domicilio con una cita especial: la visita al CB La Matanza.

Lujisa Guadalajara Basket (62): T. Carlsten (10), González García (9), Juárez Giménez (2), Valera Villegas (8), Santos Esteban (8), Lázaro Burgueño (8), Martínez Fernández (10), García Palomeque (3), Queralt-Lortzing (4).

Entrenador: Román Peinado.

RC Náutico Tenerife (76): Okafor Augustin (5), Manu Miranda (0), Jorge del Pino (5), Saulo Román (15), Alberto Hernández (8), Álvaro Gómez (2), Juanan García (12), José Quintero (6), David Fischer (10), Guillermo Díaz (10), Fallou Niang (3).

Entrenador: Susma Rodríguez.

Parciales:

12-13

12-19

18-17

20-27

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada del grupo B-B de Liga EBA, disputado en el Polideportivo San José a puerta cerrada.