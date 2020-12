El Organismo Autónomo de Deportes aplaza la San Silvestre Lagunera

Idaira Afonso indicó que "la semana pasada presentábamos una San Silvestre distinta, adaptada a las circunstancias actuales, con garantías de seguridad, evitando cortes de calles o la aglomeración de personas. En ese momento, se planteaba una prueba gratuita, con un máximo de 1200 personas, distribuidas en diferentes horarios a lo largo de tres días, no permitiéndose correr en grupo. Además, se incidió en que el evento estaba sujeto a la autorización de Sanidad y que de no obtenerlo, no se realizaría."

Esta misma semana, tanto el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez como la residenta del OAD, Idaira Afonso, han mantenido varios encuentros para intercambiar información y ajustar aún más dicho evento deportivo, reduciendo el número de plazas y trasladando el recorrido a otro espacio alejado de las calles peatonales. "Sin embargo, con los datos en la mano y tras la reunión mantenida ayer con Cabildo y alcaldes de la Isla, decidimos que lo mejor es aplazar este evento", comenta Afonso.

˝La San Silvestre es uno de los eventos estrella de La Laguna y por eso queremos celebrarla cuando pueda hacerse con todas las garantías. En este año en el que casi no ha habido deporte, queríamos poder tener esta prueba aunque fuera en un formato adaptado, pero no es posible, porque la seguridad y la salud son lo primero. Desde el OAD esperaremos a que la situación mejore para poder proponer algún evento de estas características, porque aunque el deporte sigue siendo uno de los sectores donde la incidencia del Covid-19 no es significativa, creemos que ahora mismo no se dan las circunstancias para su desarrollo. En este sentido, tanto el alcalde como yo creemos que es lo conveniente y por eso adoptamos esta decisión. Esperamos que 2021 sí nos permita tener de vuelta este y otros eventos muy esperados en nuestro municipio" concluye Afonso.

Desde el OAD se comunicará el proceso para recoger la camiseta de la San Silvestre 2020 y se trabajará en nuevas propuestas adaptadas de cara al próximo año.

Del mismo modo, desde el OAD se quiere agradecer la confianza mostrada por todas las personas que ya se habían inscrito en la prueba prevista para finales del presente mes de diciembre.