El RC Náutico cede en el derbi tinerfeño en La Matanza

El RC Náutico de Tenerife no pudo salir victorioso de su primera cita del año nuevo en Liga EBA. Como visitante, La Marea cedió en su cita en el derbi tinerfeño contra el CB La Matanza (82-72), en una fiesta del baloncesto tinerfeño donde ambas escuadras llegaban igualadas en el balance de triunfos y derrotas.

Tenerife/ La Marea no pudo doblegar en su primer partido del 2021 en Liga EBA al conjunto tinerfeño.

No encontró su momento el cuadro de La Avenida Anaga, a excepción de un intervalo dentro de los compases del tercer acto donde un parcial positivo le permitió tomar ventaja, pero acabó cediendo en la parte final del encuentro, donde el doble dígito de Danilo Brnovic, Jorge del Pino y Guillermo Díaz se antojó como argumento insuficiente.

El CB La Matanza llevó desde el principio el encuentro a su terreno. Los norteños manejaron rentas en positivo, aunque el RC Náutico Tenerife percutía para mantenerse en unos intervalos reducidos para buscar sus opciones. Contestaron primeros los locales con un parcial (4-0) por medio del acierto de Pirela, principal activo ofensivo de los anfitriones durante el primer acto. No obstante, Del Pino sacaba a escena su talento, quien junto a Fischer y Guillermo Díaz reducían el margen (9-7).

Las diferencias fueron creciendo hasta marcharse el conjunto del norte de Tenerife hasta un +9 (18-9), obligando a Susma Rodríguez a pedir tiempo muerto. Recogió el timón La Marea, con buenos minutos para Alberto Hernández en la distribución y de cara al aro. Secundado por Okafor y Quintero, el equipo santacrucero contestaba con un parcial de 0-9 para igualarlo (18-18). Sin embargo, antes del primer receso, dos triples del CB La Matanza cortaban la línea ascendente (24-18).

Volvió a empezar mejor el bloque dirigido por Alexis Armas, percutiendo de cara al aro para frenar el ímpetu del RC Náutico. No obstante, Danilo Brnovic fue activo principal con créditos clave dentro de un intervalo positivo (2-9), mediante buenas asociaciones con Del Pino, aunque cada vez que las diferencias se minimizaban, el equipo local encontraba de nuevo el acierto. Especialmente activo estuvo Romén Hernández, castigando con su buena mano el aro nauta. Niang, cayendo al suelo, anotaba un triple (40-38), pero otra vez Romén reaparecía antes del receso (45-39).

En el tercer cuarto, el RC Náutico vivió sus mejores momentos de inspiración. Una fase de juego que permitió cobrar la primera y única ventaja del juego, con triples consecutivos de Brnovic y Saulo Román que eran acompañados por el dominio de Guillermo Díaz (52-53) en el rebote. Lo paró el CB Matanza, marchándose a diez del final con todo pendiente (56-55).

Justo cuando había que decantar la balanza del encuentro, el CB La Matanza venció el pulso particular, generando problemas en la defensa nauta con buenas transiciones y mediante una fluidez en la circulación del balón. Pirela, Dembele y Romén lideraron un parcial de 15-0 que resultó definitivo e insalvable. Las prisas derivaron en errores no forzados, aunque el equipo no perdió la cara hasta el final. Llegó a ponerse en 75-69, e incluso Saulo Román parecía forzar un 2+1 que podría haber reducido la partida a un 75-72, pero la jugada terminaba en falta. Fue el golpe definitivo, ya que González Acosta lo sentenciaba con un triple a menos de un minuto del final (78-69). Del Pino cerraría la cuenta para los santacruceros (82-72).

Sin tiempo que perder, la siguiente cita será el próximo fin de semana, con el cierre de la primera vuelta, en el primer encuentro del año en el Pabellón RCNT frente al ADC Boadilla.

CB La Matanza (82): N. Hernández (4), M. Pomares (3), Z. González (13), L. Dembele (10), R. Hernández (17), A. Valbuena (2), M. González-Monje (3), L. González (10), F. Pirela (15), M. Calvo (5).

Entrenador: Alexis Armas.

RC Náutico Tenerife (72): Okafor Augustin (3), Jorge del Pino (14), Saulo Román (9), Alberto Hernández (9), Álvaro Gómez (0), Danilo Brnovic (16), Juanan García (0), José Quintero (3), David Fischer (4), Guillermo Díaz (10), Fallou Niang (4).

Entrenador: Susma Rodríguez.

Parciales:

24-18

21-21

11-16

26-17

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada del grupo B-B de Liga EBA, disputado en el Pabellón Deportivo Municipal La Matanza de Acentejo.