Sanaya Libby's La Laguna sella en el tie-break su primera alegría del año

Las pupilas de Juan Diego García se toparon desde el inicio del choque con un serio equipo visitante que llegó con las ideas muy claras a la pista de Taco (6-8). El rápido juego del Arenal Emevé causó daño a las tinerfeñas, obligando al técnico blanquiazul a solicitar el primer tiempo muerto (8-13). Pese a su lucha para recortar las distancias (17-22), los problemas defensivos castigaron a las laguneras que nada pudieron hacer para evitar que el set cayera en lado contrario (19-25).

Lejos de amilanarse, la reacción del conjunto canario no tardó en llegar, tomando rápidamente ventaja en el siguiente parcial (10-7). La mejoría fue evidente, y con Lisa JeanPierre a la cabeza, el Sanaya Libby´s La Laguna supo encontrar su mejor versión para frenar así las acciones del Emevé (22-15). La solidez en la red de las leonas tuvo como recompensa poner tablas en el marcador general (25-19).

Un luchador equipo visitante no bajaría los brazos en el tercer set (8-8). Para romper la balanza, el combinado de Taco, bajo la batuta de Silvia Araco, no dudó en emplearse a fondo y buscar con insistencia los puntos débiles de su contrincante (18-15). Gracias a una efectivo trabajo coral, el Sanaya Libby´s supo mantenerse firme hasta llevarse el parcial a su favor (25-19).

La lucha estaba servida. Las gallegas no mostrarían intención de rendirse en ningún momento con el objetivo de forzar el tie-break y el conjunto tinerfeño intentaría frenarle tratando de imponer su juego (14-14). Sin embargo, los errores no forzados penalizaron duramente a las blanquiazules, quienes no pudieron parar el potente juego gallego, liderado por la joven Carolina Camino (23-25).

Con la idea de resetear en el decisivo quinto set, el conjunto blanquiazul tiró de casta y se puso por delante en el electrónico desde el inicio (10-5). Las tinerfeñas apretaron los dientes y consiguieron sellar una trabajada victoria ante un equipo que no le puso las cosas nada fáciles (15-8).

FICHA TÉCNICA

Sanaya Libby´s La Laguna: Silvia Araco, Lisa Jeanpierre, Lisbet Arredondo, Jessica Wagner, Jenelle Jordan, Patricia Suárez – inicial – Patricia Llabrés (L), Daysa Delgado, Nira Pérez y Emma Ordóñez.

Arenal Emevé: Audrey Alford, Sara Urrea, Lucía Prol, Carla Jiménez, Inma Lavado, Carolina Camino –inicial- Bujan Cassandra (L), Lidia Figueira y Julia Paradela.

Parciales: 19-25 (24'), 25-19 (23'), 25-19 (24'), 23-25 (24') y 15-8 (13´).

Árbitros: Alexis Fuentes Barrasa – Santiago Melián Sosa

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el Pablos Abril de Taco.