Derroche de carácter del RCNT para salir vencedores en un partido frenético

La imprecisión marcó los primeros minutos de juego. Inexactitud en las entregas y los tiros que provocaron un marcado desértico de puntos hasta el cumplimiento de los tres primeros minutos. Entonces, Saulo Román rompió la igualada con una buena penetración donde forzaba el 2+1 con éxito. El grancanario siguió inspirando, tanto en la distribución como de cara al aro, mientras que los de Ángel Díaz pujaban con un lanzamiento exterior que no terminaba dentro del aro.

El desacierto madrileño, fruto también de una buena defensa local, permitió ampliar márgenes para marcharse hasta un +10 (16-6). Del Pino acertaba en la dirección, mientras que los créditos eran repartidos durante estos primeros compases por Brnovic y Díaz, entre otros protagonistas. No obstante, González Gómez mostró su buen pulso desde el exterior para arañar nueve puntos en Baloncesto Alcalá, con un parcial de 0-9 que obligó a Susma a pararlo (16-15).

Más igualada se mostró la segunda manga. Insistía el cuadro madrileño en su tentativa de triples. El RC Náutico apostaba por una fluida circulación, penalizando con faltas a su rival para encontrar la línea de tiros libres, donde José Quintero y Niang se pasaban por la línea libre de oposición para mantenerse en positivo (24-20). Márgenes siempre cortos, donde el empate en el luminoso o una diferencia reducida se convertían en una constante. Román reaparecía en escena para romper en penetración, mientras que Brnovic dejaba una de las jugadas del partido, con una destreza imperial para romper un contragolpe visitante con un tapón imponente. Antes del asueto, David Fischer y Del Pino encontraban premio sobre canasta para mantener la renta (30-27).

El guion siguió cumpliendo lo anteriormente visto al paso por vestuarios. Constante intercambio de golpes donde la diferencia no permitía ni un ápice de relajación a ninguno de los dos conjuntos. Con escasos márgenes, los alcalaínos volvieron a golpear como más les gustsa: un triple de Abentín Arranz. Pero el realejero Alberto Hernández sacaba cuatro créditos consecutivos para dejarlo todo pendiente hasta el final (46-47).

Fue entonces donde La Marea administró mejor los tiempos del juego. El cronómetro avanzaba, mientras la amenaza de la prórroga acechaba. Sin embargo, Quintero mostraba enorme acierto exterior, con dos triples que servían para igualarlo y culminar el principio del despegue definitivo, completados por Fischer y Alberto para firmar un parcial de 7-0 (56-52).

A menos de dos minutos, el alero danés cazaba un rebote del omnipresente Alberto Hernández (62-59), refrendado por un machaque de aro de Brnovic en una rápida transición (64-59). Dos golpes certeros que dejaron el partido en una situación idílica, mientras Ángel Díaz lo paraba en Alcalá para buscar una reacción exprés.

No hubo imprevistos. Los de Susma Rodríguez jugaron bien sus bazas, donde incluso la entrada en bonus de ambos conjuntos provocó una asistencia regularizada hacia los tiros libres. Sin tiempo para las sorpresas inesperadas, Saulo Román rubricaba un partido de notable alto en un pase largo de Del Pino (71-63) para sumar la primera del 2021.

Con este convincente triunfo, La Marea se aúpa a la tercera posición de su conferencia. La siguiente cita será el próximo sábado, en idéntico horario, repitiendo en el Pabellón RCNT (13.00 horas) contra el ADC Boadilla, en un encuentro pendiente de la séptima jornada.

RC Náutico Tenerife (71): Mark Ivankovic (0), Okafor Augustin (0), Jorge del Pino (5), Saulo Román (10), Alberto Hernández (11), Álvaro Gómez (0), Danilo Brnovic (9), Juanan García (1), José Quintero (11), David Fischer (12), Guillermo Díaz (8) y Fallou Niang (4).

Entrenador: Susma Rodríguez.

Baloncesto Alcalá (63): C. Gómez (0), J. Barra (6), C. Abentín (11), C. Unanue (14), I. González (9), O. Méndez (5), J. Martínez (6), A. Biersack (2), P. López (4), C. García (0) y S. Rodríguez (6).

Entrenador: Ángel Díaz.

Parciales:

16-15

14-12

16-20

25-16

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada del grupo B-B de Liga EBA, disputado en el Pabellón RCNT, a puerta cerrada.