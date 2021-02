Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala Alicia Cebrián reciben al nadador del Tenerife Masters tras los éxitos logrados el pasado fin de semana en la piscina Acidalio Lorenzo. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez y la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, recibieron este mediodía en el Consistorio capitalino al nadador Francisco García, del Club Natación Tenerife Masters, que el pasado sábado logró 3 récords de España en la piscina Acidalio Lorenzo a sus 95 años.



Francisco García, conocido como "don Paco", es el primer nadador español de la historia en completar los 50 metros libres y 50 y 100 metros espalda en la categoría de mayores de 95 años. Paco García ha logrado el hito de completar los 50 metros libres en 1:22:80, los 50 metros espalda en 1:46.73 y los 100 metros espalda en 3:45.75.

Estos logros fueron registrados en el transcurso de la segunda jornada de la Liga de Otoño Masters, una prueba que había sido aplazada hace meses por culpa de las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de la COVID-19. Francisco García forma parte del Tenerife Masters, con el que ha participado en numerosas pruebas de carácter regional, ha acudido a Campeonatos de España e incluso ha competido fuera de nuestras fronteras, como en el Mundial Máster celebrado en 2017 en Budapest (Hungría).

Tras la recepción en el Ayuntamiento, el alcalde, José Manuel Bermúdez, señaló que "es un referente de mantenerse activo durante tanto tiempo. Continuar la actividad física con 95 años es todo un ejemplo para cualquiera de nosotros, de lo que nos sentimos muy orgullosos". También manifestó que "el deporte es salud y eso ayuda a vivir más años, pero sobre todo con calidad de vida además de mantener un espíritu y un cuerpo sano".

El alcalde, además, resaltó la labor que realiza el Club Natación Tenerife Masters: "Francisco es un ejemplo dentro del propio club, pero hay mucha gente que hace actividad física durante muchos años y con edades avanzadas. Y para nosotros no es sólo una obligación ayudar sino que estamos muy satisfechos de hacerlo", aseguró.

Por su parte, Alicia Cebrián, que presenció el pasado sábado los 3 récords nacionales logrados en la piscina Acidalio Lorenzo, de 95 años manifestó tras el encuentro que "es un muy merecido reconocimiento a don Francisco. Es un ejemplo para todos nosotros de vida saludable". A lo que añadió que "es grandísimo el mensaje que nos transmite demostrando que haciendo deporte llegas a la etapa adulta con mayor vitalidad y mejor calidad de vida".

La responsable de Deportes de Santa Cruz señaló también que "me encantó ir el sábado a la piscina Acidalio Lorenzo y poder ver a tantos nadadores disfrutando, haciendo deporte y compitiendo en una instalación que reúne todos los requisitos para disfrutar de la natación".

Asimismo, quiso destacar que estos récords se lograran en la piscina Acidalio Lorenzo que es una "instalación referente y que reúne unas condiciones buenísimas tanto para los entrenamientos como para la competición". Cebrián añadió que "fue uno de los primeros objetivos que nos marcamos cuando llegamos al área de Deportes de reabrir la piscina en el menor tiempo posible y en unas condiciones que han hecho posible que la selección española de waterpolo llevara a cabo aquí una concentración en diciembre, que hace poco participara la selección de Israel de natación o competiciones regionales".

Por último, el veterano nadador del Tenerife Masters, Francisco García, concluyó diciendo que "para mí es una verdadera satisfacción, sobre todo, el compañerismo que tenemos entre los que formamos el club, es lo que más me gusta de todo".

