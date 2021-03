El documental 'Iballa corazón de escamas' recoge el lado más humano de la campeona del mundo de windsurf y paddle surf

Con este bagaje a sus espaldas, este martes, 9 de marzo, ha tenido lugar la presentación del cortometraje biográfico 'Iballa corazón de escamas', un repaso a la carrera deportiva de la windsurfista Iballa Ruano, en el que han participado la protagonista; los consejeros de Turismo y de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo y Francisco Castellano; y el director de la producción, José Moreno-Tapia.

El consejero y presidente del Patronato de Turismo señaló que la trayectoria de Ruano "es un caso pocas veces visto en el marco internacional por su nivel de éxito y excelencia, por ser un ejemplo de constancia y sacrificio y, también, por llevar la imagen y el nombre de Gran Canaria a lo largo y ancho del planeta". Es por esto que Carlos Álamo considera el desarrollo deportivo de las gemelas de Pozo Izquierdo, al incluir en su valoración la trayectoria de su hermana Daida, "un motivo de orgullo para todos los grancanarios, que hay que poner en valor y que este documental acierta a mostrar y a exportar".

Por su parte, Francisco Castellano destacó los éxitos de la protagonista de este documental sin dejar de mencionar a su hermana Daida. "Son grandes campeonas en el mundo del windsurf, por lo que este documental deja claro la naturaleza y los méritos conseguidos por ambas. Espero que sigan trayendo triunfos a la Isla", apostilló el consejero de Deportes.

"Hoy presentamos una historia dedicada al mar que ha sido, básicamente, mi vida, sobrepasando muchos retos, pero siempre con fuerza, ilusión e imaginación, que son las tres palabras que nos inculcaron nuestros padres de pequeñas y con las que hemos podido siempre salir adelante", así se ha expresado Iballa Ruano en relación a la producción audiovisual de la que es protagonista.

La windsurfista ha afirmado, además, estar "muy ilusionada y agradecida, sobre todo, porque hayan podido plasmar en la gran pantalla mi vida y poder compartirla con todos".

En lo que respecta al proyecto audiovisual, Iballa Ruano ha explicado que "esta aventura la inició mi amigo Mario Entero y luego se iniciaron con muchas ganas Kinema Producciones y José Hernández. Entre todos hicieron de la pieza de Mario una historia aún mayor, no solo contando el hito de conseguir el doble campeonato del mundo en dos deportes diferentes en 2018, sino también mi historia personal y lo que ha significado para mí mi familia".

Este martes, 9 de marzo, apenas un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Iballa ha querido resaltar "la lucha continua que hemos tenido a lo largo de los años, tanto mi hermana Daida como yo, para llegar a la igualdad en el deporte. Este no ha sido un camino fácil y a día de hoy seguimos luchando, no solo por conseguir la igualdad en los premios en el deporte, sino por acabar con la desigualdad que existe en otros aspectos como, por ejemplo, los patrocinios deportivos".

A pesar de su dilatada experiencia y de ser un referente deportivo internacional, Iballa ha confesado que "he tenido muchos momentos de frustración en mi carrera en los que, incluso, he pensado en la retirada. Es muy duro saber que por ser mujer y canaria no llegaría a cobrar con las marcas del sector lo mismo que ingresa un hombre por ser campeón del mundo. Es una injusticia de la que no se habla pero que está ahí".

"Todos los años, al llegar diciembre y volver a renovar los contratos deportivos con las marcas, me pienso si me merece la pena seguir. Pero, finalmente, las ganas, la motivación y el amor al deporte me empujan a ese sí. No obstante, tengo que agradecer a ANFI y Volkswagen Canarias, dos patrocinadores que a lo largo de todos estos años han apostado indudablemente por las Moreno Twins y que nos han permitido contar con los recursos necesarios para llegar a donde estamos hoy", ha señalado.

Por su parte, José Moreno-Tapia, director de producción de la cinta, ha explicado que "este documental audiovisual, 'Iballa, corazón de escamas', es una coproducción de Kinema Producciones, Minsk, Mario Entero y la propia Iballa Ruano, en el que hemos querido plasmar en un formato atractivo la indiscutible carrera de éxito de esta deportista grancanaria".

En este sentido, en lo que respecta al apartado técnico del cortometraje, Moreno-Tapia ha explicado que "a lo largo de 38 minutos se realiza un repaso a la historia deportiva y personal de Iballa Ruano, en compañía continua de su hermana Daida, pero contando también con la participación de deportistas de la talla de Keala Kennelly, Shakira Westdorp, Kai Lenny, David Rodal 'Vilayta' o Aritz Aramburu, entre otros".

El documental biográfico, que a partir de ahora comenzará a recorrer diferentes festivales nacionales e internacionales, ha sido dirigido por José Hernández, con la dirección de fotografía de Mario Entero y la dirección de producción de José Moreno-Tapia. "Este trabajo ha sido muy especial para todo el equipo técnico, sobre todo, por la relación de amistad que tenemos con Iballa. Para nosotros ha sido un enorme placer poder captar toda su esencia y reflejar en poco más de media hora lo que ha aportado con su talento y esfuerzo a este deporte, desde que comenzó a enfrentarse a las primeras olas cuando era una niña en Pozo Izquierdo".

Un repaso a una historia de éxito

Iballa Ruano puede presumir de ser la primera deportista española que ha logrado dos títulos a nivel mundial en dos deportes diferentes en el mismo año (2018). Después de más de dos décadas en la élite mundial y de sobrepasar diferentes retos personales y deportivos de gran calado, Iballa Ruano consiguió este éxito sin precedentes, haciendo historia en el mundo de las olas, ganando el mundial de PWA de Windsurf y SUP de APP World Tour.

Este hito nunca antes logrado por una atleta en activo, resalta el nivel de entrega y de superación que ha marcado la trayectoria de Iballa, así como de su gemela Daida, con quién se ha recorrido el mundo, dejando huella como las Moreno Twins.

'Iballa, corazón de escamas' cuenta con mucho cariño, en primera persona y accediendo a su entorno familiar, la historia más íntima y personal de Iballa Ruano. La vida de una atleta que no solamente ha conquistado el panorama internacional de windsurf, sino que también se ha preocupado de asumir, entre otras cosas, su rol y compromiso durante los últimos años en nuestra sociedad, promoviendo y fomentando la formación y de niñas y niños, futuras promesas de este deporte, en el archipiélago canario.

Momentos como el fallecimiento de su madre el día de su 25 cumpleaños, el cáncer de su hermana Daída, el posterior fallecimiento de su padre, las numerosas lesiones deportivas o, también, su lucha por incluir a los jóvenes en las competiciones de la PWA, conseguir la igualación en los premios oficiales entregados a hombres y mujeres o promover la conservación, defensa y protección medioambiental, son solo algunos de los temas que se entremezclan en la carrera deportiva de este grancanaria de leyenda.

Este cortometraje biográfico ha contado con el patrocinio del Patronato de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, y la colaboración de ANFI, Volkswagen Canarias, el World Tour PWA y la WPA. A la espera de confirmar los festivales de los que tomará parte, los interesados en seguir la actualidad relativa a 'Iballa, corazón de escamas' pueden hacerlo a través de la web www.iballacorazondeescamas.com y en su perfil de Instagra, @iballa_corazon_de_escamas.