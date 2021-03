El Cisneros Alter se sobrepone a la adversidad y gana al Collado Villalba por la vía rápida

Los locales, que afrontaron este partido aplazado con menos de 24 horas de descanso tras el maratoniano derbi tinerfeño del sábado, supieron sobreponerse a la adversidad que supusieron las lesiones del internacional caboverdiano Isaias Sanches, en la manga inicial, y del colocador Antonio Mondéjar, en el siguiente parcial, para obtener un triunfo que los deja a las puertas de cumplir con su gran objetivo para el presente curso.

El primer set no tuvo demasiada historia. El Cisneros salió decidido a que no ocurriesen sorpresas y no hizo concesiones pese a perder al internacional caboverdiano Isaias Sanches por una lesión en su tobillo izquierdo que le impidió volver al partido. Los locales dominaron por 15-8 y se limitaron a mantener a raya al Collado para adjudicarse el parcial inicial por un cómodo 25-14 en 20 minutos de juego.

Los madrileños salieron decididos a plantar batalla en la segunda manga, en la que comenzaron dominando de forma tímida (1-3). El Cisneros tardó algunos minutos en reajustarse y encontró el poderío de los remates de zaguero del internacional peruano Japón Vargas para recuperar el dominio en el marcador (9-5). A partir de ahí, a los tinerfeños les bastó con encontrar a Fran Rodríguez por 4 para continuar engordando la brecha (14-9). Los contratiempos para el equipo que dirige Rubén Martínez continuaron cuando también perdieron por lesión al colocador Antonio Mondéjar, lastimado en su rodilla derecha tras intentar salvar una bola. Pablo León se encargó de asumir esa función y el segundo set también cayó del lado local por 25-16.

La manga final se pareció bastante a las anteriores. El Collado Villalba mantuvo el nivel en los compases iniciales del set (4-4) para, poco a poco, ir sucumbiendo ante el mayor empuje del Cisneros. El andaluz Jesús Montero, con cuatro remates muy potentes, estableció las primeras diferencias (14-7) y esos siete puntos fueron demasiado para los visitantes, que terminaron por ceder en el último parcial por un rotundo 25-14.

FICHA TÉCNICA

CD CISNEROS ALTER: Fran Rodríguez, Antonio Mondéjar, Vitaly Kobzev, Fernando Fernández, Isaías Sanchez, Jesús Montero, Rodrigo Gallardo (líbero) –inicial— Japón Vargas, Teguayco de León, Pablo León, Adrián Oliva y Adrián Fernández

CLUB VOLEIBOL COLLADO: Ignacio Herrero, Martín Alcázar, Javier García, Hugo Romero, Adrián Montero, Pablo García, Pablo Hernández (líbero) –inicial— Jorge García Calvo, Jesús Córdoba y Javier San Segundo

MARCADOR: 25-14 (22'), 25-16 (22') y 25-14 (20')

ÁRBITROS: Noelia Navarro (principal)

INCIDENCIAS: Pabellón Colegio Cisneros. Partido aplazado correspondiente a la decimocuarta jornada de la Superliga Masculina 2, dentro de su Grupo B.