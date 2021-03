Los Mets caen en la segunda jornada de Liga Canaria de Sofbol Master

Canarias/ La tercera jornada de competición no se celebrará debido al nivel 3 de alerta sanitaria establecido por el Gobierno de Canarias para la isla de Tenerife. La Liga Canaria de Sofbol Master, organizada por la Federación Canaria de Béisbol y Sofbol celebró hoy, domingo 21 de marzo, su segunda jornada. Los favoritos para revalidar el título, los Mets cayeron por 8-11 ante el conjunto Fugitivos, que se sitúa líder del campeonato al conseguir dos amplios triunfos en este inicio liguero.



El campo de Barranco Hondo acogió esta jornada donde se disputaron dos juegos más. Sin público en las gradas, pero con las mismas ganas de disfrutar, saltaron los equipos al diamante.

El primer juego midió a Sox y Baldíos con triunfo claro para los laguneros por 0-5. De esta forma los Baldíos suma su segunda victoria en el campeonato. Y por último Cuba, que descansó en la sesión inaugural, y que en esta jornada se estrenó con victoria por 11 carreras frente a la seis conseguidas por Piratas.

La tercera jornada de la Liga Canaria de Sofbol Master no podrá disputarse debido al nivel 3 de alerta sanitaria decretado por el Gobierno de Canarias, por lo que la competición se reanudará, una vez, el Ejecutivo autonómico lo autorice. No obstante, en el calendario de la Liga Canaria de Sofbol Master, la Federación Canaria de Béisbol y Sofbol establece jornadas de recuperación, para poder disputar aquellos encuentros que por cualquier circunstancia no haya podido celebrarse.

Protocolo COVID-19

La Federación Canaria de Béisbol y Sofbol tiene establecido un protocolo COVID-19, que será de aplicación en este campeonato. Los jugadores de los equipos participantes usan mascarilla durante el juego e hidrogel. Durante el juego, debido a las características propias del béisbol y el softbol se mantiene la distancia de 1,5m, salvo en momentos puntuales. Todos los encuentros se celebran sin público para garantizar al máximo la seguridad de los participantes y minimizar el riesgo de contagio de coronavirus.

