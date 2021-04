Sanaya Libby's La Laguna se despide de la temporada

Aprovechando la inercia del triunfo del sábado, el cuadro tinerfeño regresaba a la pista del Centro Insular de Deportes con las ideas claras. Con una brillante recepción y una gran defensa en red, se marchaban en el marcador (10-14). Sin embargo, el rival reaccionaba aprovechando sus fortalezas desde el saque para remontar y llevarse un disputado primer set (25-23).Utilizando sus armas en la parcela ofensiva con Saray Manzano al frente, las locales ampliaban la distancia valiéndose de los errores blanquiazules en defensa (18-13). Juan Diego García solicitaba tiempo muerto para frenar el partido y resetear, pero la diferencia mermaba a las blanquiazules y terminaban cediendo en el segundo set (25-20).Sin intención de rendir pleitesía, Lisbet Arredondo comandaba los ataques de las visitantes y Jenelle Jordan se hacía fuerte en el bloqueo (8-10). Sin embargo, la respuesta grancanaria no se hizo esperar y ambos equipos mantenían el pulso en la red, pero el conjunto tinerfeño no iba a dejar pasar la oportunidad y conseguía imponerse (21-25).Con un gran trabajo coral liderado por Patricia Aranda, las blanquiazules no bajaban los brazos y la igualdad se mantenía en los primeros compases del set (12-12). La buena defensa de ambos conjuntos hacía imposible que alguno de los dos dominara el partido, pero con problemas en la recepción en los últimos minutos, las tinerfeñas cometieron errores no forzados que bien aprovecharon las grancanarias para llevarse finalmente el set y la victoria (25-19).

FICHA TÉCNICA

CV CCO 7 Palmas: Ariadna Priante, Saray manzano, Lisa Arbos, Lucía Varela, Helia González, Lucrecia Castellano - inicial- Alba Sánchez (L), Ana Flavia Galvao, Nancy Carrillo.

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Lisa Jeanpierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Lisbet Arredondo, Jessica Wagner – Inicial – Patricia Labrés (L), Nira Pérez, Emma Ordóñez, Silvia Araco.

Parciales: 25-23 (23'), 25-20 (23'), 21-25 (25'), 25-19 (23').

Árbitros: Ángel Romero - María Gloria Souto

Incidencias: Tercer partido de las semifinales de los playoffs de la Liga Iberdrola, disputado en el Centro Insular de Deportes a puerta cerrada.