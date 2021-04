Ojeda felicita a Enrichetta Bettini Fleitas tras proclamarse Subcampeona de España

El edil teldense felicita y da la enhorabuena a Enrichetta Bettini Fleitas "por el brillante campeonato de España que ha realizado tras la melillense Azul Sánchez, llevándole a conseguir este subcampeonato. Desde el Ayuntamiento de Telde queremos felicitar a Enrichetta ya que, con su sacrificio y constancia, cada día va incrementando su trayectoria deportiva con importantes títulos". Ojeda hacía extensiva la felicitación tanto a su familia como al Club Náutico de Gran Canaria por su apoyo fundamental para que Enrichetta "a pesar de su juventud, esté brillando con luz propia a nivel nacional. Es un honor para nuestro municipio tener a deportistas a tan alto nivel competitivo".

Dicho campeonato nacional que estuvo organizado por Club Náutico de Santa Pola, contó con la participación de las clases: Techno 293 Sub 13 Masculina y Femenina, Techno 293 OD Sub 15 y Sub 17 Masculina y Femenina, RS:X Sub 19 Masculina y Femenina, Techno Plus Masculina, Femenina y Sub 19 Masculina y Femenina, IQFoil Sub 19 y Sub 17 Masculina y Femenina.