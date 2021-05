Enrichetta Bettini Fleitas recibe la felicitación institucional tras proclamarse subcampeona de la Copa de España de Windsurf

Telde/ El Concejal de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Telde, Diego Ojeda, felicita a la joven deportista teldense Enrichetta Bettini Fleitas del Real Club Náutico de Gran Canaria, tras proclamarse subcampeona de la Copa de España de Windsurf 2021, en la clase Techno 293 de la categoría Sub 15 Femenina, en la que se proclamó vencedora la melillense Azul Sánchez.

La competición nacional que estuvo organizada por la Federación Andaluza de Vela en la Bahía de Cádiz contó con la participación de las clases iQ Foil, Techno en las categorías Techno Plus, Sub 15 y Sub 17.