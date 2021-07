El RCNA suma dos bronces en campeonatos del mundo en Italia y Dinamarca

Arrecife/ Alberto Morales y Miguel Bethencourt en 470, Leonardo Armas en J80.

Los deportistas del equipo de regatas del Real Club Náutico de Arrecife han vuelto a firmar tres nuevos éxitos a nivel mundial. Alberto Morales Hernández y Miguel Bethencourt Fuentes se proclamaron terceros del mundo en la clase 470 disputado en San Remo – Italia en la categoría sub 19. Leonardo Armas Lasso lograba el campeonato del mundo no profesional y el bronce absoluto en el Mundial de la clase J80, que se celebró en Dinamarca. Al primer puesto no profesional y los dos bronces absolutos, hay que sumar la participación de Miguel Ángel Morales Hernández y Alejandro Martín Corujo en sub 17 masculino de la clase 470, finalizando séptimos en su categoría.