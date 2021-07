El Nivel 3 de Alerta por Covid19 obliga a posponer el décimo cumpleaños de Reventón Fred. Olsen Express a 2022

Canarais/ La prueba se celebrará entre el 30 de junio y el 2 de julio del próximo año , conjuntamente con el Campeonato de Europa de Trail y Mountain Running.

El Campeonato de España de Trail Running por Federaciones Autonómicas, sujeto a normativa del Consejo Superior de Deportes, que acogerá sólo a 200 corredores/as, se mantiene en la fecha prevista del 7 de agosto.



Por segundo año consecutivo, Reventón El Paso Fred. Olsen Express tendrá que aplazarse. Tras la resolución emitida por la Consejerı́a de Sanidad del Gobierno de Canarias, el estudio de la normativa que afecta a las islas en nivel de alerta 3, la actual coyuntura sanitaria de La Palma relacionada con el COVID 19 y teniendo en cuenta, además, los plazos manejados por dicha Consejerı́a, ası́ como las exigencias logı́sticas que supone una prueba de la magnitud de Reventón, la organización ha considerado el aplazamiento es la decisión más responsable.

Sı́ podrá celebrarse el Campeonato de España de Trail Running del que Reventón iba a ser anUitrión también el próximo 7 de agosto, toda vez que éste se rige por la normativa de Consejo Superior de Deportes y el número de participantes es sustancialmente menor.

El nivel 3 de alerta sanitaria decretado para la isla de La Palma por el Gobierno de Canarias el pasado jueves imposibilita la celebración de eventos multitudinarios que congreguen a más de 750 personas, cifra que supera con creces Reventón Fred. Olsen Express, que preveıá alcanzar los 1500 participantes entre todas sus modalidades.

De esta manera, la carrera de trail de El Paso se traslada a 2022, concretamente entre el 30 de junio y el 2 de julio, cuando el municipio albergue además el Campeonato de Europa que combina las disciplinas de trail running y mountain running. También se ve afectado todo el programa de actos de Hola El Paso Discovery Week by Naturpaso, que igualmente es aplazado, hasta el momento, sin fecha conUirmada de celebración.

En las próximas semanas se habilitará el procedimiento para que los deportistas de Reventón Fred. Olsen Express puedan trasladar sin coste alguno su inscripción a la edición 2022 o, en su defecto, solicitar la devolución del pago realizado.

"Posponemos Reventón obligados ante la creciente incertidumbre causada por el Covid-19. La pandemia imposibilita la celebración de la carrera con los 1500 corredore inscritos. Tomamos la decisión con dolor, pero con la certeza de que estamos dando un paso obligatorio por el decreto que sitúa a La Palma en nivel 3. Y mantenemos el Campeonato de España por responsabilidad, respondiendo a la conUianza depositada por la RFEA en El Paso y en la organización de Reventón.

Sabemos que puede generar alguna controversia, y lo asumimos, pero al regirse por otra normativa, al concentrar un número muy menor de participantes y ante la posibilidad de contribuir a que la RFEA pueda sacar adelante un campeonato que difı́cilmente encontrarı́a otra fecha, creemos Uirmemente que es la mejor opción, porque además se cumplirá de forma exquisita con el protocolo sanitario", asegura el alcalde de El Paso, Sergio Rodrıǵuez.

Campeonato de España

La normativa vigente permite mantener la fecha del próximo 7 de agosto para disputar el Campeonato de España de Trail Running por Federaciones Autonómicas, al tratarse de una prueba federativa y, por tanto, afectada por la normativa emitida por el Consejo Superior de Deportes.

Solo competirán 200 participantes correspondientes a once selecciones autonómicas. Todos los corredores/as y resto de componentes de los equipos llegarán a la Isla portando el CertiUicado de Vacunación con pauta completa o, en su caso, prueba de antı́genos realizada 72 horas antes de emprender el viaje.

Este Campeonato de España, se disputará en el mismo recorrido que hubiese albergado la modalidad Classic de Reventón y se llevará a cabo en condiciones similares Campeonato de España Individual Absoluto celebrado el pasado mes de octubre, garantizando por tanto todas las medidas sanitarias exigidas por el CSD, y sin permitir la asistencia de público en el entorno de salida y llegada a meta.

Por su parte Omar Hernández, concejal de Turismo del Ayuntamiento de El Paso, explica que, teniendo en cuenta que las competiciones federadas nacionales están sujetas a la normativa impuesta directamente por el Consejo Superior de Deportes, "tan solo podremos celebrar el Campeonato de España, que congrega a 200 corredores, frente a los más de 1500 previstos que podı́an participar si también seguı́amos adelante con Reventón. La actual normativa es clara y solo permite realizar el evento federado, que en todo caso estará sujeto a que no se produzca un empeoramiento de las cifras en los próximos dı́as".