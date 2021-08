Álvaro Delgado se impuso en el Torneo Hoteles Islas Canarias, y Álvaro Zafra se lleva la general del Circuito Verano Bandama

Zafra se hizo con el título tras la suma de sus 3 mejores resultados en las 4 pruebas de las que constaba el circuito, acumulando un total de 114 puntos, superando a Juan Carlos Cabrera y Pedro Montesdeoca, segundo y tercero, con 112 y 109 puntos, respectivamente.

Finalmente valieron los puntos acumulados en las 3 primeras pruebas del circuito, ya que los aspirantes a hacerse con el título no lograron mejorar sus resultados en este 'último asalto'.

Las incómodas condiciones de viento y lluvia vividas durante la primera parte del día y los nervios de algunos de los jugadores que aspiraban a desbancar al líder, Álvaro Zafra, hicieron que no hubiera cambios significativos en las primeras posiciones, siendo Carlos Serrano el único que mejoró sus prestaciones hasta llegar a los 109 puntos, los mismos que Pedro Montesdeoca, tercero, pero insuficientes para colarse en el podio de este IX Circuito de Verano Bandama.

En cuanto a las clasificaciones de las distintas categorías que entraban en liza en el Torneo Hoteles Islas Canarias, la categoría de Señoras se la apuntaba Soun Vilasack con 38 puntos, por delante de Isabel Bohw con 33.

Xu Wembo se llevaba la victoria en 1ª Caballeros, con 39 puntos, por delante de Ángel Estrada con 37; mientras que en 2ª Caballeros la primera plaza era para Santiago Montesdeoca, que se imponía con una espectacular tarjeta de 46 puntos, segundo fue José Juan Naranjo, con 39.

Los primeros clasificados Senior fueron Liam Jackson con 37 puntos en la clasificación masculina, y Mari Carmen Cabrera, con 36, la mejor senior femenina.

Los premios especiales del Torneo Hoteles Islas Canarias fueron para Carlos Serrano, Javier Fernández y Liam Jackson, por dejar la bola más cercana a bandera en los hoyos 3, 8 y 15; mientras que los regalos a los drives más largos en el 18 se los llevaron José Luis Brito y Raquel Melián.

Con este título Álvaro Zafra une su nombre a los 8 ganadores del Circuito Verano Bandama: Jorge Cisneros (2020), Francisco Betancor (2019), Javier Fernández (2018), Manuel Galván (2017), José Luis Feliu (2016), María León (2015), Pedro Massieu (2014), y Darío Bovone (2013).

El Torneo Hoteles Islas Canarias repartió entre los ganadores estancias en los distintos complejos turísticos que colaboran en la prueba; Seaside Palm Beach, Villas Alondra, Hotel Jardín Tecina, Vital Suites Residencia & Spa, Gloria Palace Thalasso & Hotels, Hotel La Quinta Roja THe Senses Collection, Seaside Jameos del Agua, Hotel THe Anamar, Meliá Hacienda del Conde y Hotel Puerto de Mogán THe Senses Collection.

Además de las marcas patrocinadoras principales, el circuito contó con otras empresas colaboradoras como Perfumería Sabina, Clínica Dental Ramírez, Jardín Tecina, Restaurante El Churrasco, Seguros Melián Catalana Occidente, Grupo Galaco, Mércora, SPAR Bandama, Boutique Mangas, Blat, Alta Expresión COVAP, Naviera Armas, Maxorata, Moliá Restauración, Terapias Acuáticas Canarias, Brookling Fitboxing, Sundek y Grupo Ferver.